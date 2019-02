Kasem M. kan Marokko niet uit; rechtszaak gaat wel door (update)

Kasem M., de verdachte van de moord op de verdwenen Ilham Benchelh uit Siddeburen, is maandag toch niet bij de rechtszaak in Groningen. De rechter heeft beslist dat de zaak wel doorgaat.

De familie verdient het dat deze zaak na negen jaar tot een einde komt, vindt de rechter. 'Mocht M. nog naar Nederland komen, dan wordt hij zeker gehoord.'

M. mag Marokko niet uit. Hij zou niet over de juiste papieren beschikken. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Onlangs werd juist bekend dat hij alsnog een paspoort had gekregen.

Lange geschiedenis

De zaak zou in november worden behandeld in Groningen, maar dat kon niet doorgaan omdat M. in Marokko woont. Hij kon dat land niet uit, omdat hij geen paspoort meer had. De moeder van Ilham Benchelh die ook in Marokko woont, had namelijk aangifte gedaan van vermissing van haar dochter. Daarop was het paspoort van M. in beslag genomen.

Geen visa

M. heeft meerdere keren aan zijn advocaat laten weten dat hij graag zijn eigen strafzaak in Nederland wil bijwonen, omdat hij zijn onschuld wil kunnen aantonen.

Inspanningen

Zowel de advocaat als het Openbaar Ministerie drongen er bij Marokko op aan om M. de kans te geven zijn rechtszaak in Nederland bij te wonen. Dat leek gelukt, toen hij alsnog een paspoort kreeg. Maar nu gooien de Marokkaanse autoriteiten ogenschijnlijk opnieuw roet in het eten.

Uitstel?

De moeder, broer en zus van Benchelh, die sinds 2010 spoorloos is, zijn speciaal voor de rechtszaak overgekomen uit Marokko. De zaak is maandagmorgen om half tien begonnen. De advocaat van M. heeft om uitstel gevraagd, maar de rechter heeft dit verzoek dus niet ingewilligd.

