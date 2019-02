Startschot klinkt voor knotsgekke rally: 'We gaan zelfs ijsduiken in Tsjechië'

Onder luid getoeter vertrokken 17 'crazy cars' maandagochtend vanuit Oude Pekela voor 3600 kilometer lange rally. Het doel? 'Geld inzamelen voor het UMCG Kanker Researchfonds én plezier maken', zegt organisator Fred van de Broek.

Deelnemers aan deze Crazy Car Run komen onderweg onder meer door Duitsland, Polen en Hongarije. Onderweg staan er tal van beproevingen op ze te wachten.

'In Tsjechië gaan we bijvoorbeeld ijsduiken, dus de zwembroek ligt klaar', lacht Van de Broek, die zich zelf ook aan de knotsgekke rit voor het goede doel waagt.



Veel geld binnen

'We doen het voornamelijk voor ons plezier', vertelt hij. 'Omdat we het heel leuk vinden om in kleine groepjes rally's te rijden. Maar ons hoofddoel is geld inzamelen voor UMCG Kanker Researchfonds. We hadden voor de start al 12.500 euro binnen, terwijl het eindbedrag vorig jaar nog geen 1000 euro was.'

De rally duurt nog tot en met komende zaterdag. Op 18 februari overhandigen de deelnemers vervolgens een cheque aan UMCG.