Regionale omroepen storten zich samen op onderzoeksjournalistiek

Minister Slob licht symbolisch een tegel (Foto: Jan Been/ RTV Noord)

De regionale omroepen RTV Noord, RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Oost gaan samenwerken op het gebied van onderzoeksjournalistiek.

Het is voor het eerst dat de regionale omroepen in het Noordoosten van ons land structureel de handen ineen slaan op redactioneel gebied.

Arie Slob, minister van media, gaf het startschot voor de samenwerking in de studio bij RTV Oost. Hij deed dat door symbolisch de eerste tegel te lichten voor de vier omroepen.



'Hoog nodig in snelle tijden'

De samenwerking is opgezet om tijd vrij te kunnen maken voor onderzoek. Volgens de hoofdredacties is dat hoog nodig in deze tijd van 'een oneindige stroom nieuwsberichten en meer kanalen die bediend worden'.

Het initiatief moet meerdere onderzoeken, achtergronden en nieuwsverhalen opleveren. Per onderzoek wordt een team gevormd van gespecialiseerde journalisten van de betrokken omroepen. Ook het publiek van de omroepen kan betrokken worden bij de onderwerpkeuze.

Bekende van het gasdossier

Het samenwerkingsproject wordt gecoördineerd door Goos de Boer, die zich bij RTV Noord jarenlang bezig hield met het gasdossier en ook leidinggevende bagage heeft. Zo was hij vorig jaar vijf maanden interim-hoofdredacteur bij RTV Oost.

De Boer initieert en stimuleert de gezamenlijke onderzoeken van de vier omroepen. Daarnaast draait hij journalistiek mee bij de onderzoeksprojecten.

Behalve onderste stenen boven krijgen, moet het project ook de onderlinge samenwerking tussen de redacties bevorderen.

