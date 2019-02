Binnenkort in Groningse treinen: de 'zitplaatszoeker'

In één oogopslag zien in welk treinstel je een plaatsje kunt veroveren. Dankzij de 'zitplaatszoeker' van de NS is dat binnenkort ook in Groningen een koud kunstje.

Na een succesvolle proef tussen Den Bosch en Arnhem wordt die functie 'voor het eind van het jaar' ook beschikbaar op de trajecten Groningen-Zwolle en Groningen-Leeuwarden. Dat bevestigt NS-woordvoerder Erik Kroeze, na berichtgeving in De Telegraaf.

Hoe werkt het?

Bepalen of een trein een vrije zitplaats heeft, gebeurt met 'real time' gegevens van sensoren in het spoor. 'Die zijn daar vaak al ingebouwd om het gewicht van goederentreinen te meten', legt Kroeze uit.

'Zo weten we hoe zwaar een treinstel is. Als je dat dan combineert met het gewicht van de gemiddelde Nederlander en het aantal stoelen in het treinstel, kun je conclusies trekken. Die data koppelen we aan de reisplannerapp.'

Kleuren geven drukte aan

In de reisplanner kunnen reizigers via kleurtjes zien waar nog lege stoelen in de trein zijn. Groen betekent dat er ruim voldoende plek is,. bij geel is er beperkt ruimte en oranje duidt op weinig tot geen beschikbare zitplaatsen. Dat ziet er in de praktijk als volgt uit (beeld: NS):





Klimaatsysteem kan rol spelen

Dit voorjaar wordt de functie onder meer toegevoegd aan de trajecten Utrecht-Nijmegen, Den Haag-Haarlem en Utrecht-Maastricht. Ondertussen wordt er nog aan het systeem gesleuteld, meldt de NS.

'We moeten eerst de verschillende treintypen beschikbaar maken. Ook gaan we gegevens van andere sensoren gebruiken, zo meet het klimaatsysteem de CO2 om de temperatuur te regelen. Dat kan ook gebruikt worden om het aantal aanwezige reizigers te meten. Met deze gegevens maken we de zitplaatszoeker betrouwbaar genoeg voor landelijke invoering.

Volgt Arriva?

Volgend jaar komen de NS-trajecten waar nu nog geen sensoren in het spoor zitten aan de beurt. Maar woordvoerder Kroeze kijkt ook al verder.

'Wellicht kunnen we de zitplaatszoeker ooit ook in samenwerking met andere vervoerders, zoals Arriva, aanbieden.'

Zo werkt de zitplaatszoeker

Lees ook:

- Met 160 km/uur over het spoor naar de Randstad: 'Wow, dit is wel tof'