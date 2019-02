D66: 'Eemshaven moet hét centrum voor duurzame energie worden'

De Eemshaven moet verder worden uitgebouwd tot hét centrum voor duurzame energie van Nederland. Dat staat in het nationale klimaatplan van D66 voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart.

Volgens de partij moeten er meer windmolenparken op zee komen en een waterstoffabriek in de Eemshaven.

Meer plannen

Verder wil de partij dat voor onze provincie dat:

• Groningen in 2040 energievoorzienend is. Op weg daar naartoe moet in 2035 zestig procent van onze energiebehoefte duurzaam worden opgewekt.

• De provinciale fondsen (140 miljoen euro) enkel en alleen nog inzetten voor verdere verduurzaming van de Groningse maatschappij en economie.

Buurtbatterijen

Daarnaast moeten er diverse andere groene maatregelen worden genomen, vindt D66.

De partij denkt aan het ontwikkelen van buurtbatterijen, fietssnelwegen, een groen ov en meer zonnepanelen op huizen, bedrijven en scholen.

5,3 miljard euro

Het groene provincieplan kost in totaal 5,3 miljard euro en geldt voor alle provincies. Volgens de Groningse D66-fractievoorzitter Fleur Gräper moet de omschakeling naar een duurzame maatschappij in Groningen beginnen.

'Zo profiteren we niet alleen doordat de gaskraan dicht gaat, maar levert het ons ook nieuwe banen en schone lucht op', aldus Gräper.

Lees ook:

- TenneT bouwt hoogspanningsstation voor groene stroom uit Eemshaven

- Een groene Eemsdelta, er wordt aan gewerkt

- Alles over de komende Provinciale Statenverkiezingen