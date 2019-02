Groningen viert de liefde: postercampagne en workshop liefdesbrief schrijven

'Liefde is universeel, ongeacht afkomst, religie, leeftijd, gender of seksualiteit.' Die gedachte zit achter de nieuwe campagne 'Groningen viert de liefde' die dinsdag in de gemeente Groningen begint.

Onderdeel van de campagne zijn verschillende posters in de stad, met foto's van fotograaf Inge Nicolai. Daarnaast wordt de website DatisGroningen.nl gelanceerd, met daarop korte verhalen over diversiteit in de liefde.

Cursus liefdesbrief schrijven

Aanstaande donderdag, op Valentijnsdag, vinden er op verschillende locaties tal van activiteiten plaats.

Zo is er een debat over 'onbegrensde liefde' in het Academiegebouw, kun je hulp krijgen bij het schrijven van een liefdesbrief in het Groninger Forum en kun je op de foto met de liefde van je leven. In de Academie voor Sociale Studies aan het Zernikeplein is verder de expositie 'Groningen viert de liefde' te zien.

Zonder zichtbaarheid kan er geen sprake zijn van acceptatie Initiatiefnemers

Initiatief van Stadjers zelf

De campagne is een initiatief van Stadjers Micha Boon en Ronald Schurer. Hun motie 'Zonder zichtbaarheid geen acceptatie' werd op 11 juli 2018 unaniem aangenomen door de Groningse raad. Het duo riep op tot een brede campagne om vrije partnerkeuze bespreekbaar te maken en zichtbaarheid te geven aan alle vormen van liefde.

'Nú is het tijd voor een Groningse beeldcampagne om de liefde en de vrijheid te vieren. Zonder zichtbaarheid kan er immers geen sprake zijn van acceptatie', zeggen de Stadjers.

Organisaties haken aan

In korte tijd wisten de initiatiefnemers tal van maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen voor zich te winnen, zoals Femmes for Freedom en het COC Groningen-Drenthe.

