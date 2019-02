DWDW: Over verwerpelijke acties en verdwijnende zorg

Ook dit weekend doen we weer een greep uit ons belangrijkste nieuws. Dat doen we met de vorige week gelanceerde rubriek 'Dit Was De Week' (DWDW).

Zorgen van morgen

Sinds maandag is de toekomst van het Refaja Ziekenhuis duidelijk. Dat gaat in het weekend grotendeels dicht en de spoedeisende hulpafdeling maakt plaats voor een kleinere spoedpost. De basiszorg blijft, maar voor ingewikkelde ingrepen moeten patiënten naar andere ziekenhuizen. Het spoor bijster? Dit betekent het voor jou als patiënt. Of bekijk de uitleg van verslaggever Martijn Folkers:



Treant zelf is 'trots op het behoud van zorg', anderen zijn minder in hun nopjes.

- Onrust, Kamervragen en 'eindelijk duidelijkheid' na sluiting spoedeisende hulp Refaja

- Bestuurder Martini Ziekenhuis vindt toekomstplan Refaja 'te onduidelijk voor patiënten'

- Minister tegen Treant-bestuurders: communiceer eindeloos

Vrees wordt werkelijkheid

Heel Haren zocht de afgelopen weken mee naar de vermiste Robert Huter. Afgelopen dinsdag wordt het lichaam van de 72-jarige man gevonden in het water bij de Winschoterkade. Eindelijk duidelijkheid dus voor Huters familie. En ook Hein Bloemink van Haren de Krant is opgelucht: 'Eindelijk is er een plot aan deze bizarre, donkere film'



De politie op de plek waar Robert Huter in het water lag (Foto: ProNews)



Hoe vind je een vermist persoon?

Een andere vermissing is nog niet opgehelderd. Van de 69-jarige Reint Bakker uit Godlinze ontbreekt al sinds 20 januari elk spoor. Liekel Faber, specialist vermiste personen van de politie Noord-Nederland, legt uit wat de politie in zo´n geval doet.



Zinloos geweld

Meer persoonlijk leed. Want een 18-jarige man krijgt maandagmiddag op de Beijumerweg rake klappen van een ongeveer twintig jongeren. En de week begon ook in mineur voor Stadjer Jack de Wit. Hij wordt maandagochtend op zijn fiets van de sokken gereden en bewusteloos achtergelaten.

Weet je meer over beide incidenten? De politie hoort je verhaal graag.

Wie wind zaait, zal asbest oogsten

Anti-windmolenactivisten slaan deze week opnieuw toe. Dit keer is het stationsgebied van Delfzijl het doelwit van een asbestdump. Of beter: een Drentse aannemer die bij het station werkzaamheden uitvoert moet het ontgelden omdat hij zou meewerken aan de bouw van windparken. Het bedrijf is zich van geen kwaad bewust.

Op een gevonden pamflet staat trouwens nog meer dreigende taal, tot woede van de lokale wethouder.



Kind van Karbaat

De biologische vader van Lidian Huegen is de omstreden vruchtbaarheidsdokter Jan Karbaat. Hij insemineerde tientallen vrouwen met zijn eigen zaad, waaronder Lidians moeder. In Noord Vandaag vertelt ze haar aangrijpende verhaal.



Alles is liefde

Op Valentijnsdag gingen we helemaal los. Dankzij onze eigen cupido's Derk Bosscher en Wiebe Klijnstra werden tal van tortelduifjes verrast met een liefdesboeketje. We hebben ze allemaal voor je op een rij gezet.



De slotplaat

Huiskamervraag: in welk gerecht worden de ingrediënten op onderstaande foto gebruikt?



Zei je erwtensoep? Bingo! Afgelopen vrijdag werd alweer het 25ste WK snert- en stamppot koken gehouden.

