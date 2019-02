Rechter: Kip doodrijden mag niet

Niet de kip in kwestie (Foto: gvvjr007)

Een kip slachten door eroverheen te rijden, mag niet. Dat stelt de rechter in een zaak tegen een vrouw uit Zevenhuizen en haar zus uit Wijnjewoude.

Het filmpje van het doodrijden van de kip werd ruim een jaar geleden door een buurjongen op videosite Dumpert gezet.

Achteruit over kop

In het filmpje is te zien hoe de 67- en 68-jarige zussen samen proberen het dier te doden. Een van beiden houdt het dier vast, terwijl de andere met een auto achteruit rijdt over de kop van de vogel.

Uit lijden verlossen

Volgens de vrouwen wilden ze de kip uit haar lijden verlossen. Het dier was doodziek, at en dronk niet meer en had moeite met ademhalen. Het leek hen de meest snelle en humane manier van doden.

Goede intenties

De rechter gaat daar niet in mee. Hij gelooft dat de zussen goede intenties hadden, maar is het niet eens met de methode waarop ze het dier hebben gedood. De kip was mogelijk niet meteen dood.

Niet eerst bedwelmd

Volgens de regels moet de kip voor het doden worden bedwelmd. De rechter stelde dat het doden had moeten worden gedaan door iemand die daar ervaring mee heeft.

Geen straf

De rechter gaf beide zussen een 'rechterlijk pardon'. Dat betekent dat ze wel schuldig zijn, maar geen straf krijgen.

Buurjongen aanspreken op gedrag

De zaak kwam aan het rollen nadat een buurjongen van zestien het filmpje op Dumpert had gezet. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming vond de video en spande de zaak aan.

Volgens de rechter moeten de twee zussen de jongen maar eens goed aanspreken over het uploaden van zo'n filmpje: 'Dat hij dit soort dingen niet moet doen, laat hem dat merken.'