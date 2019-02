Wat betekenen de toekomstplannen voor het Refaja nu precies voor jou?

Er verdwijnt een boel in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Dat concludeert RTV Noord-verslaggever Eva Hulscher na het lezen van het rapport over de toekomst van de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen.

'Om te beginnen gaat het beddenhuis in het weekend dicht', zegt Hulscher. 'Door de week kun je nog wel een nachtje blijven in het ziekenhuis, maar in het weekend is die mogelijkheid er niet meer. Er liggen dus straks geen patiënten meer in het Refaja in het weekend.'

Spoedeisende hulp

'Verder gaat de spoedeisende hulp zo goed als dicht', vervolgt Hulscher. 'Die is overdag, een deel van de avond en in het weekend overdag nog wel open, maar alleen voor bijvoorbeeld een gebroken been. Alles waarvoor je opgenomen moet worden, dat verdwijnt.'

Reistijd

De intensive care was al afgeslankt in het Refaja, maar die verdwijnt nu helemaal. Voor alle ingewikkelde dingen moet je naar Scheemda, Emmen of Assen. In veel gevallen betekent dit toch wat langer rijden. Volgens het kernteam dat het rapport heeft geschreven, kunnen ambulances wel op tijd ter plekke komen. Ook kunnen patiënten binnen de norm van vijfenveertig minuten in het ziekenhuis zijn.

Wat dan nog wel?

'Overdag blijft de poliklinische zorg en worden er nog diagnoses gesteld in het Refaja', legt Hulscher uit. 'En overdag blijf je er terecht kunnen voor planbare operaties. Dat zijn operaties waarna je 's avonds weer naar huis kunt of waarna je hooguit één of twee nachtjes moet blijven.'

Wat krijgt Stadskanaal terug?

Krijgt Refaja er nog iets voor terug? 'Er komen twee expertisecentra', vertelt Hulscher. Eentje voor de ouderenzorg en één voor niet-acute ongevalschirurgie. Dat is bijvoorbeeld weer dat gebroken been.'

Lees ook:

- Toekomst Refaja duidelijk: deel spoedhulp verdwijnt, basiszorg blijft