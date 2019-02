Eritrese jongeren gaan je de weg wijzen op Groningse stations (update)

De Eritrese jongeren inspecteren onder meer of de trein is schoongemaakt (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Acht jongeren uit Eritrea vormen sinds deze maand het 'Serviceteam Noordelijke Lijnen' van Arriva. Ze gaan mensen de weg wijzen op stations, en helpen mee de treinen schoon te maken.

'De reiziger moet gaan merken dat de dienstverlening nog beter wordt', zegt Arriva-directeur Anne Hettinga. 'De serviceteams ondersteunen waar nodig, en inspecteren bijvoorbeeld of de treinen schoon genoeg zijn.'

Taalbarrière

De jongeren zijn twee tot vier jaar in Nederland. 'We hebben de eis gesteld dat ze de Nederlandse taal machtig moeten zijn', zegt Hettinga.

'De mensen die zijn aangenomen hebben hard gestudeerd om goed Nederlands te kunnen spreken.'

Stewards

De bedoeling is dat de jongeren er na hun aanstelling bij Arriva klaar voor zijn om elders aan het werk te gaan. 'Bijvoorbeeld bij de gemeente Leeuwarden', zegt een woordvoerder van de vervoerder.

Directeur Hettinga hoopt dat zo veel mogelijk jongeren bij Arriva blijven. 'Het zou prachtig zijn als ze bijvoorbeeld als machinist, buschauffeur of steward aan het werk kunnen.'

Arriva had in 2017 nog een tekort aan stewards en volgens Hettinga kunnen deze jongeren eventueel helpen dat op te lossen. Een woordvoerder van Arriva laat echter weten dat het tekort inmiddels is verholpen.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Mede door de start van het serviceteam behaalt Arriva 'trede 1' op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dat betekent dat Arriva op dat gebied meer doet dan een gemiddeld bedrijf.

Directeur Yuri Starrenburg van PSO-Nederland, de organisatie die keurmerken uitdeelt aan sociaal ondernemende bedrijven, prijst de manier waarop Arriva met het socialer ondernemen omgaat. 'Je hebt in principe twee jaar de tijd om trede 1 te behalen, Arriva heeft dat in één jaar gedaan. Dat is dus veel sneller dan de spelregels voorschrijven.'

Arriva kan in de toekomst nog twee treden stijgen op de 'PSO-ladder'. Daarvoor moeten ze nog meer doen op het gebied van socialer ondernemen - 'bijvoorbeeld door nog meer mensen aan het werk te helpen die een kwetsbare plek op de arbeidsmarkt hebben', zegt Starrenburg.

Update: De zin dat het serviceteam kan helpen bij het oplossen van een tekort aan stewards, is aangevuld met een reactie van een woordvoerder van Arriva. Die zegt dat het tekort inmiddels is verhelopen.