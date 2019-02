Feerwerd wil stembureau terug

Feerwerd wil zijn stembureau terug en het liefst zo snel mogelijk. Het dorpje met zo'n driehonderd inwoners tussen Garnwerd en Ezinge ontbeert al langere tijd een stembureau.

Bij de herindeling van de gemeenten is Feerwerd samen met Ezinge en Garnwerd van de gemeente Winsum overgeheveld naar het Westerkwartier.

Niet naar een ander dorp

Een aantal inwoners wil nu met het oog op de verkiezingen van Provinciale Staten in maart en de Europese verkiezingen in mei het stembureau terug. Zo hoeven de Feerwerders niet naar een ander dorp om hun stem uit te brengen.

GroenLinks in de gemeenteraad van Westerkwartier is in de bres gesprongen voor de inwoners van Feerwerd. Raadslid Henk Bakker heeft het college van B en W om opheldering gevraagd.