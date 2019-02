Treant over plannen voor kleiner Refaja: 'Trots op behouden zorg'

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal (Foto: Archief Martijn Folkers/RTV Noord)

'We zijn trots dat we de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen met dit plan kunnen behouden.' Dat zegt cardioloog Rob de Vries van Treant Zorggroep, lid van het kernteam dat maandag met plannen kwam voor de ziekenhuiszorg in de regio.

Daarin staat dat het Refaja ziekenhuis de spoedeisende hulp verliest. Alleen voor simpele ingrepen kunnen patiënten nog op een spoedpost terecht. 's Nachts is deze spoedpost dicht.

Met name door de week

In het plan van het kernteam van ziekenhuizen, zorgverzekeraars en huisartsen staat dat Emmen en Assen volwaardige ziekenhuizen behouden, net als het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda.

Stadskanaal en Hoogeveen zijn door de week open voor geplande behandelingen, diagnostiek en poliklinische zorg. Alleen voor de beperkte spoedpost kunnen mensen er ook in het weekend terecht. Opnames zijn dan niet mogelijk.

Gebrek aan personeel

Volgens het kernteam zijn deze maatregelen nodig, omdat de kwaliteitseisen voor ziekenhuizen strenger worden.

Ook kampen ze met schaarste aan personeel. Specialisten kunnen het dienstrooster voor alle locaties nauwelijks rond krijgen. Niet overal alle zorg meer leveren zou de enige oplossing zijn.

Gynaecoloog Alexander Sluijmer van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen: 'Hét winstpunt is dat we de zorg weten te behouden.'

Centraal in Drenthe

Het kernteam heeft verschillende scenario's onderzocht, waaronder een nieuw ziekenhuis ergens centraal in Drenthe.

Dat bleek financieel en organisatorisch op korte termijn niet haalbaar. Ook zou voor een groot deel van de regio de reistijd naar het ziekenhuis langer dan de norm van vijfenveertig minuten worden.

Extra ambulances nodig

Het kernteam kiest dus voor volwaardige ziekenhuizen in Emmen en Assen en twee beperkte ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal. Om dat zonder problemen in te kunnen voeren, is wel voorbereiding nodig.

De ambulancezorg moet uitbreiden, met meer personeel, auto's en mogelijk extra posten. Dit is nodig omdat het personenvervoer tussen de ziekenhuizen toeneemt, bijvoorbeeld als een patiënt binnenkomt in Stadskanaal, maar toch langere opname nodig heeft.

Huisarts Ron Wissink ziet dit goedkomen: 'Wij hebben tijd. Het is niet zoals in de polder, waar een ziekenhuis ineens omvalt.' De ziekenhuizen in Emmen en Assen hebben ook tijd nodig. Zij moeten uitbreiden om de extra patiënten aan te kunnen.

Financiële voordelen

Door het vervangen van de twee volwaardige spoedeisende hulp-afdelingen door twee beperkte spoedposten in Stadskanaal en Hoogeveen bespaart Treant vijftien tot twintig miljoen euro per jaar. Dat geld gaat volgens de organisatie naar zorgvernieuwingen.

Volgens een woordvoerder is dit geld niet nodig om financieel gezond te worden. De laatste cijfers zijn al positief: over 2018 houdt Treant zoals het nu lijkt 4,5 miljoen over op ziekenhuiszorg. De verpleeghuiszorgtak van de zorggroep schrijft met 3,5 miljoen ook zwarte cijfers.

In zwaar weer

Treant verkeerde de afgelopen jaren in financieel zwaar weer; op de ziekenhuiszorgtak maakte de zorggroep in 2017 nog ruim vijf miljoen euro verlies.

Afgelopen jaar moest de organisatie daarom miljoenen bezuinigen. Dat gebeurde onder meer door het schrappen van banen en een efficiëntere bezetting van bedden.

Twee jaar

Het kernteam wil de komende tijd met alle betrokkenen, zoals gemeenten, inwoners, medewerkers en patiënten, om tafel om het plan toe te lichten.

Zij mogen nog meedenken over de exacte uitvoering van het plan, maar de hoofdlijnen staan vast. De zorgverzekeraars staan achter de plannen en zullen ervoor betalen.

Over twee jaar moeten de nieuw vormgegeven ziekenhuizen klaar zijn.

