Grasnapolsky wil volgend jaar terugkeren in De Toekomst

'Wij willen volgend jaar zeker terugkomen naar De Toekomst!' Dat zegt Mariska Berrevoets, directeur van festival Grasnapolsky. Zij kijkt met een voldaan gevoel terug op afgelopen weekend.

Vrijdag, zaterdag en zondag was oud-strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda decor voor het Grasnapolsky festival. In totaal kwamen tweeduizend bezoekers op het festival af.

De Toekomst

Het was een kleine gok van het festival. Vijf jaar lang was zendstation Radio Kootwijk op de Veluwe gastheer voor Grasnapolsky. Deze editie ging het roer echter om. De Veluwe werd ingeruild voor oud-strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. En dat uitstapje is meer dan goed bevallen, vertelt Berrevoets.

'Het was op voorhand natuurlijk wel spannend, zo'n nieuwe editie. Maar het werkte gewoon heel goed', zegt Berrevoets. 'Het was echt te gek. Iedereen was super enthousiast en de sfeer was ook heel goed!'



Eén van de optredens tijdens Grasnapolsky



Veel mogelijkheden

Het weekend beviel zo goed, dat Berrevoets volgend jaar wil terugkeren in De Toekomst. 'Wij kunnen hier groeien. Er zijn veel grote ruimtes waar veel mensen in kunnen. Dat heeft het festival ook nodig.'



Slag om de arm



Koen Meijer, eigenaar van De Toekomst, is minstens zo enthousiast als Berrevoets. 'Het was echt schitterend! Ik zei zaterdagavond nog tegen mezelf: yes, het is gelukt!'

Meijer houdt wel een slag om de arm. 'Wij zijn bezig met allemaal invullingen voor De Toekomst. Nu is de locatie nog leeg, zij hebben de invulling gedaan. Maar wij weten nog niet hoe het er volgend jaar uitziet. Ze zijn volgend jaar meer dan welkom, het moet alleen wel in het plaatje passen.'

