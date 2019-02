Onrust, Kamervragen en 'eindelijk duidelijkheid' na sluiting spoedeisende hulp Refaja (update)

Het bericht dat de spoedeisende hulp uit het Refaja Ziekenhuis verdwijnt, zorgt voor ongeruste reacties.

Het CDA stelt Kamervragen over de plannen voor het Refaja ziekenhuis. De partij maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de spoedeisende zorg en wil van minister Bruno Bruins een bereikbaarheidsanalyse.

Minima waarborgen

'Dat is destijds in de regio Den Haag ook gebeurd voor het Bronovo en Haaglanden Medisch Centrum', zegt CDA Kamerlid Joba van den Berg.

'We zien dat de aanrijtijd straks tussen de 14 en 17 minuten kan zijn, terwijl dat binnen de norm van 15 minuten moet blijven. Ik snap dat iets soms moet, maar dan nog moet je bepaalde minima waarborgen.'

Ook wil het CDA weten of andere ziekenhuizen in de regio zijn voorbereid op meer patiënten. Van den Berg: 'Betrek andere spelers in de keten. De wijzigingen kunnen bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor de wijkverpleging en huisartsen.'

Kamerdebat

De SP in de Tweede Kamer heeft eveneens van zich laten horen. 'Het sluiten van spoedeisende hulpen moet worden opgeschort', zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven.

Hij is niet blij met de situatie en wil het woensdag tijdens een Kamerdebat over ziekenhuiszorg aan de orde stellen.

'Niet duidelijker'

Volgens wethouder Lian Veenstra (SP) is de toekomst van het Refaja ziekenhuis er niet duidelijker op geworden na de conclusies van het kernteam Zorg voor de Regio.

'Eigenlijk ben ik best wel heel boos. Onze grootste vrees is waarheid geworden vandaag', zegt Veenstra. 'Het lijkt een onzekere toekomst te zijn voor het Refaja. Ik maak me in zoverre zorgen omdat nog veel onduidelijk is. Maar we hebben de toezegging dat dit een plan is voor de komende tien jaar. Het huis van Refaja blijft staan.'

'Het moet hier blijven'

Bij patiënten komt het nieuws dat een deel van de zorg uit hun ziekenhuis verdwijnt hard aan. 'Heel jammer. Het moet hier blijven. Er zijn grote afstanden hier.'

Een ander zegt: 'Het is waardeloos. Ik ben hartpatiënt. Straks heb je iets met je hart en moet je helemaal naar Emmen. Het is helemaal niks.'

Patiëntenorganisatie Zorgbelang is blij dat het ziekenhuis in Stadskanaal open blijft, maar heeft wel vragen. Jan van Loenen: 'Als je op zaterdagmiddag je been breekt op het voetbalveld, kan je dan nog wel in het Refaja terecht om er gips om te krijgen als dat nodig is?'

VVD blij met duidelijkheid

Tweede Kamerlid Arno Rutte (VVD) uit Groningen is juist blij dat er duidelijkheid is. 'Goede zorg staat in Oost-Groningen en Drenthe al jaren onder druk', zegt hij in een reactie.

'Ik ben blij dat er nu nieuwe afspraken zijn waardoor goede zorg dichtbij blijft in deze regio's. Tegelijkertijd worden er ook keuzes gemaakt zodat de ziekenhuizen in de toekomst goede en betaalbare zorg kunnen blijven bieden. Dat is terecht', stelt Rutte.

Update: dit bericht is aangevuld met quotes van CDA Kamerlid Joba van den Berg.



Lees ook:

- Treant beantwoordt morgen vragen in Altijd Wat Anders

- Wat betekenen de toekomstplannen voor het Refaja nu precies voor jou?

- Treant over plannen voor kleiner Refaja: 'Trots op behouden zorg'