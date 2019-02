Bankroet voor bouwbedrijf Roorda & Veldman

Aannemingsbedrijf Roorda & Veldman is failliet. De rechtbank in Groningen spreekt dinsdag het bankroet uit over het bedrijf met vestigingen in Ten Post en Slochteren.

Eén jaar voor het honderdjarig bestaan van het familiebedrijf moet directeur Aldert Veldman de handdoek in de ring gooien. 'Heel zuur', stelt hij vast. 'Het is een bedrijf dat er al jaren staat.' Veldman heeft zelf het faillissement aangevraagd, waardoor de dertig man personeel voorlopig zonder werk zitten.

Geen gebrek aan werk

Niet een gebrek aan werk heeft Roorda & Veldman de das omgedaan. Eerder was het een teveel aan opdrachten waardoor problemen ontstonden. Directeur Veldman: 'Het aantal werken liep in 2015 terug, we hebben toen in de markt gekeken wat we konden oppakken om de organisatie in stand te houden.'

Met het oog op de gestegen vraag naar nieuwbouwwoningen zette het aannemingsbedrijf stevig in op de bouw van woningen voor particulieren. Het aantal opdrachten vanuit die hoek groeide, maar daarmee ook de moeilijkheden. Het bleek 'een grillige markt', zoals Veldman het omschrijft.

Grip verloren

'Eén of twee losse woningen bouwen daar konden we ons goed op focussen. Toen het er vier, zes en meer werden escaleerde de zaak en verloren we de grip op het proces.'

Minimale verdiensten

Veldman verwijst naar de minimale verdiensten op particuliere nieuwbouw als achterliggende oorzaak. 'Dat betekent dat je projecten ontzettend goed moet voorbereiden en in de vingers moet hebben wil je er überhaupt iets aan verdienen.'

Hogere kosten

Ook de sterk gestegen bouwkosten pakten voor het bedrijf slecht uit. Projecten die werden gecalculeerd in 2016 moesten later tegen aanzienlijk hogere kosten worden uitgevoerd, zonder dat de meerkosten bij de opdrachtgevers in rekening gebracht konden worden.

Overname plus doorstart

Omdat Veldman de onvermijdelijkheid van een faillissement al een tijdje zag, is hij kortgeleden gesprekken over een overname begonnen. Veldman beoogt een doorstart in afgeslankte vorm. Hij heeft goede hoop tot een akkoord hierover te komen, zeker ook omdat de orderportefeuille volgens Veldman goed is gevuld.

