Versterking gemeentehuis Loppersum begint volgende maand

In maart begint de versterking van het Lopster gemeentehuis (Foto: Google Street View)

Waar de versterking van veel huizen in het aardbevingsgebied op zich laat wachten, wordt wel vaart gemaakt bij de versterking van het gemeentehuis in Loppersum. Volgende maand gaan de werkzaamheden beginnen.

Uit onderzoek is gebleken dat de constructie van het pas twaalf jaar oude gebouw niet aan de richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen voldoet.

Schokdempers

Onder het gebouw komen daarom schokdempers tussen de palen en het gemeentehuis, wat ook wel base isolation wordt genoemd.

De werkzaamheden starten in maart en duren het hele jaar. Medewerkers kunnen blijven werken in het gemeentehuis, omdat het paal voor paal wordt aangepakt.

'Voelt ongemakkelijk'

Burgemeester Hans Engels snapt dat het bepaalde reacties kan oproepen bij mensen die al jaren wachten op de versterking.

'Dit voelt natuurlijk heel ongemakkelijk. Veel inwoners zitten in een onversterkt en beschadigd huis en hebben weinig zicht op verbetering. Maar het gemeentehuis is meer dan een plek voor alleen je paspoort. Het wordt ook gebruikt bij crises of rampen. Dan moet het veilig zijn', aldus Engels.

Parkeerplaatsen verbreed

De komende maanden gaat het een en ander veranderen rond het gemeentehuis. De parkeerplaatsen aan de voorkant worden verbreed, omdat je straks niet meer aan de zijkant en de achterkant kunt parkeren. Daar komen de bouwketen te staan van de aannemer.

De NAM betaalt de versterking. Hoeveel geld ermee gemoeid gaat, is onbekend.

Lees ook:

- Gemeentehuis Loppersum moet worden versterkt