Waterstoring treft stadswijk Selwerd Het waterbedrijf zoekt de oorzaak van de lekkage (Foto: Venema Media)

Door een lek in de waterleiding is er tijdelijk geen of minder water in de Groningse stadswijk Selwerd.

Het gaat om een kleine honderd woningen in de Duindoornstraat, Elzenlaan, Vogelkersstraat en Spirealaan. Troebel water De reparatie is in volle gang. Als gevolg van deze werkzaamheden is er kans op troebel water uit de kraan. Troebel water is niet schadelijk voor de gezondheid. Kraan niet gebruiken Het advies van Waterbedrijf Groningen is om de kraan even niet te gebruiken. Het troebele water is meestal vrij snel uit de hoofdleidingen verdwenen. De verwachting is dat de storing rond 20.00 uur is verholpen. Eerder meldde het waterbedrijf nog dat er rond 18.00 uur weer water zou zijn.