Drie spelers Donar geselecteerd voor Oranje

Bondscoach Toon van Helfteren heeft drie spelers van Donar geselecteerd voor de komende WK-kwalificatieduels. Het Nederlands basketbalteam komt in actie tegen Litouwen en Polen.

Arvin Slagter, Shane Hammink en Rienk Mast maken deel uit van de veertienkoppige selectie. Van alle internationals speelde Slagter het vaakst in Oranje. Hij kwam 130 keer uit voor Nederland. Mast maakte de vorige interlandperiode zijn debuut.

Bouwknecht ook geselecteerd

Ook een andere Groninger, Maarten Bouwknecht, maakt deel uit van de selectie van Oranje. Bouwknecht, die uitkomt voor New Heroes uit Den Bosch, werd de voorgaande interlandperiode niet geselecteerd.

Geen kans meer op plaatsing

Van Helfteren maakt per wedstrijd gebruik van twaalf spelers. Op 22 februari speelt Nederland in Amsterdam tegen Litouwen. Drie dagen later is zijn de Polen de tegenstander in Gdansk.

Nederland heeft geen kans meer om zich te plaatsen voor het WK in China.

Lees ook:

- Internationals Donar gaan definitief niet naar het WK met Oranje

- Rienk Mast debuteert voor Oranje, maar kan WK vergeten