Treant beantwoordt morgen vragen in Altijd Wat Anders

Waar moet je straks naartoe als je in de regio Stadskanaal ziekenhuiszorg nodig hebt? Op dit soort praktische vragen geeft Treant Zorggroep dinsdagmiddag antwoord in het Radio Noord-programma Altijd Wat Anders.

Maandag werd bekend dat er vanaf volgend jaar veel verandert in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, dat onderdeel is van Treant. De spoedeisende hulp verdwijnt. Alleen voor simpele ingrepen, zoals hechtingen, blijft er overdag, 's avonds en in het weekend nog een spoedpost open.

Alleen simpele behandelingen

Het Refaja blijft doordeweeks wel open voor geplande behandelingen, diagnostiek en poliklinische zorg. In het weekend zullen patiënten straks niet meer worden opgenomen.

Voor gecompliceerde zorg moeten patiënten vanaf 2020 uitwijken naar Emmen, Assen, Scheemda of Groningen.

Veel vragen

Bij inwoners van de regio Stadskanaal leidt het plan tot veel kritiek en vragen. Om antwoord te geven op praktische vragen als waar je straks naartoe moet met welke kwaal, schuift dinsdagmiddag tussen 17.30 en 18.00 uur een vertegenwoordiger van Treant Zorggroep aan in Altijd Wat Anders op Radio Noord.

Treant Zorggroep heeft inmiddels ook een pagina online gezet waarop een aantal voorbeelden staat waar patiënten straks naartoe moeten, bijvoorbeeld als ze dringend zorg nodig hebben, een chirurgische ingreep of onderzoek moeten ondergaan.

Lees ook:

- Wat betekenen de toekomstplannen voor het Refaja nu precies voor jou?

- Treant over plannen voor kleiner Refaja: 'Trots op behouden zorg'

- Toekomst Refaja duidelijk: deel spoedhulp verdwijnt, basiszorg blijft