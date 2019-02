Pandjesbazen verbolgen over voorwaarden verplichte verhuurdersvergunning

Ze mogen geen seksfoto's verspreiden, niet dronken over straat lopen en niet meedoen aan kansspelen. Het zijn een aantal voorwaarden voor het behouden van de nieuwe verhuurdersvergunning in de gemeente Groningen. Pandjesbazen reageren verbolgen.

Volgens pandeigenaren zouden de voorwaarden niks te maken hebben met het verhuren van kamers, maar juist een inbreuk zijn op de privacy.

De nieuwe vergunning

De gemeente Groningen wil met de nieuwe voorwaarden zorgen dat een verhuurder van onbesproken gedrag is. De gemeente Groningen heeft per 1 januari daarom een extra vergunning ingesteld voor kamereigenaren.

De vergunning is verplicht, zonder licentie mag een eigenaar de kamer niet verhuren. Met de vergunning kan de gemeente optreden tegen malafide pandjesbazen.

Gewraakte voorwaarden

Maar de spelregels voor de nieuwe vergunning schieten veel verhuurders in het verkeerde keelgat.

Zo mag de verhuurder dus geen seksfoto's verspreiden of meedoen aan (illegale) kansspelen. Het zijn slechts twee punten uit de vele voorschriften die de gemeente voorschrijft, maar wel de voorschriften die voor verbazing zorgen.

Positie van verhuurder

'Men is verbolgen over de voorwaarden die de gemeente koppelt aan het kunnen kwijtraken van de vergunning', zegt advocaat Bertil Westers. Hij spreekt namens meerdere verhuurders, die in totaal duizenden kamers in Groningen verhuren.

'Er wordt ook opgenomen dat de verhuurder niet mee mag doen aan illegale kansspelen of het openbaar maken van uitlatingen. Dat zijn allemaal verwijten die niet de positie als verhuurder raken', meent de advocaat.

Versturen van seksfoto

Westers vind het niet kunnen dat het versturen van een seksfoto leidt tot het intrekken van de vergunning.

'Er staat dus dat wanneer je een seksfoto verstuurt je een slecht verhuurder bent. We kunnen eraan twijfelen of het versturen van zo'n foto behoort tot goede smaak, maar zoals het er nu staat kan iedere verstuurde seksfoto ervoor zorgen dat je een slecht verhuurder bent. Ook als je die foto privé verstuurt.'

'Ik word in een hoek geduwd'

Albrechtus Tebbens Torringa is makelaar in Groningen en verhuurt 27 kamers. Hij is niet te spreken over de brief die op zijn deurmat viel.

'Blijkbaar mag ik niet dronken over straat lopen als ik een kamer verhuur. Wat is dit voor idioots? Ik snap wel dat de gemeente meer vat wil krijgen op de verhuurmarkt, maar dit is belachelijk.'

Inbreuk op privacy

Ook Torringa vindt dat meerdere voorwaarden voor het behouden van de vergunning de privacy van de verhuurder schenden.

'De voorwaarden zijn veel te generiek opgesteld. Er wordt bijvoorbeeld genoemd dat je niet mag meedelen aan kansspelen. Mag ik dan geen staatslot meer kopen?', vraagt de kamerverhuurder zich af. 'Deze voorwaarden hebben helemaal niks meer te maken met het verhuren van kamers. Ik voel me in een hoek gezet waar ik niet hoor.'

Beschamend

Torringa noemt de voorwaarden beschamend. 'Dit doet geen recht aan de stijl waarin mensen hun huis verhuren. Dit is de gemeente Groningen onwaardig. Ik ga ervan uit dat dit ook van tafel gaat. Dit kan niet.'

De gemeente Groningen laat weten dat ze achter de gestelde voorwaarden blijft staan. 'Het gaat erom dat een verhuurder van onbesproken gedrag moet zijn', aldus een woordvoerder. 'Het is dus zeker niet zo dat de vergunning wordt ingetrokken als iemand eens onder invloed van drank heeft gereden of als er een staatslot is gekocht.'

