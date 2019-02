Vechtsportclub heeft - na teleurstelling - nieuw onderkomen gevonden

De klap kwam hard aan toen eind vorig jaar bleek dat vechtsportclub ATF gymzaal Flambouw in Delfzijl Noord niet over mocht nemen. Maar nu hebben ze een nieuw onderkomen.

Alliance of True Fighters (ATF) gaat lesgeven in gymlokaal 't Rek, even verderop in Delfzijl-West.

Voedselbank

De club gaf tot januari les bij sportcentrum Imperial, maar die wilde een vergoeding voor de huur van de zaal. Dat kon de club niet betalen. Ondanks gesprekken kwam de vereniging er niet uit met het sportcentrum.

Daarom wilde de club naar Flambouw. Dat pand wordt nu nog gebruikt door de voedselbank, maar die verhuist naar kerkgebouw De Ark vanwege de slechte staat van het pand. ATF wilde het gebouw opknappen, maar kon niet op tijd bij de gemeente een onderbouwd plan daarvoor inleveren.

Rechte pad

Bij ATF trainen jongeren die - mede door vrienden en familie - in aanraking komen met problematische jeugdgroepen in Delfzijl. De kinderen kunnen er hun energie kwijt en worden begeleid richting een betere toekomst.

Bestuurslid Edo Ladage hoopt met ATF op termijn weer terug te kunnen naar Noord: 'De afstand voor de kinderen wordt nu wat groter, dus daarom hopen we dat 't Rek tijdelijk is.'

