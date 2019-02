Rechtszaak 'moord zonder lijk' begonnen ondanks afwezigheid Kasem M.

Negen jaar na de verdwijning van Ilham Benchelh uit Siddeburen is maandag eindelijk de rechtszaak tegen haar toenmalige echtgenoot, Kasem M., begonnen.

Ilham verdween in 2010 op 36-jarige leeftijd. Zij en M. lagen in een scheiding. Haar lichaam is nooit gevonden, wel zijn er bloedsporen gevonden die naar Kasem M. leiden.

Nabestaanden overgekomen uit Marokko

Ilhams moeder en broer waren speciaal overgekomen uit Marokko om de zaak bij te wonen.

'Vanaf dag één hebben wij geleden en dat doen we nog steeds', zegt broer Baderdien Benchelh. 'Het heeft een enorme impact gehad op ons gezin. Ik ben mijn zus kwijt en beetje bij beetje ben ik ook mijn moeder aan het verliezen. Zij is er slecht aan toe en haar gezondheid gaat heel snel achteruit.'

De tekst gaat verder onder de afbeelding.



De moeder en broer van Ilham Benchelh waren voor de zitting overgekomen uit Marokko. (Foto: RTV Noord)

Paspoortprobleem

Tot een confrontatie met Kasem M. kwam het maandag niet, de 71-jarige verdachte schitterde door afwezigheid. De Marokkaanse autoriteiten lieten hem niet gaan vanwege een probleem met zijn paspoort.

Zijn afwezigheid irriteerde het Openbaar Ministerie: 'Hij wist wat er op het spel stond, hij was gewaarschuwd. Er is gezegd: we zouden vandaag inhoudelijk gaan behandelen. Maar hij is er vandaag niet', constateert de officier van justitie zuur.

'Hij wil zaak rekken'

De afwezigheid van Kasem M. was ook een klap in het gezicht van de nabestaanden.

'Dit komt hem waarschijnlijk wel goed uit, maar wij beschouwen hem gewoon als een crimimeel. Daarom is het jammer dat hij er niet is. Hij wil deze zaak kennelijk zo lang mogelijk rekken. Maar er komt een dag dat hier een einde aan komt', stelt Baderdien Benchelh.

Advocaat wil uitstel

Als het aan de verdediging van M. had gelegen, was de zaak opnieuw uitgesteld. De rechtbank ging daar niet in mee en liet de inhoudelijke behandeling doorgaan.

Volgens rechter Jeroen van Bruggen hebben de nabestaanden negen jaar na dato recht op openheid van zaken: 'De leeftijd en gezondheid van de moeder van Ilham Benchelh gaan ook een rol spelen. De vraag is of zij een volgende keer weer zo'n reis kan maken.'

Feiten behandeld

Tijdens de eerste dag van het proces werden de feiten behandeld. Een buurman zag ten tijde van de verdwijning bij de woning in de sneeuw slee-achtige sporen met donkere plekken.

Ook heeft M. een matras in stukken uit zijn auto gegooid. Hij had een nieuwe gekocht en wilde niet betalen voor afvalverwerking, verklaarde M. hierover bij de politie.

Lappen stof met bloed

Verder heeft M. destijds op internet gezocht naar een zaag, misten volgens de politie vuilniszakken in de woning en zagen politie-observanten dat hij lappen stof met bloed wilde weggooien. Tegen een maatschappelijk werker heeft M. gezegd dat de situatie thuis kon escaleren.

'De rechter heeft vandaag een aantal getuigenverklaringen voorgelezen en dan is het heel duidelijk. Mijn zus is om het leven gebracht, dat heeft voor mij ook altijd vastgestaan. Ik hoop dan ook dat de tijd voor gerechtigheid nu is aangebroken', stelt Baderdien Benchelh.

Zijn bejaarde moeder werd 's middags tijdens de zitting onwel. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De rechtszaak liep daardoor vertraging op.

Strafeis

Dinsdag is dag twee van de rechtszaak. Dan komt het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen Kasem M. Daarna reageert de verdediging.

Mocht M. de komende dagen alsnog naar Nederland komen, dan wil de rechter hem horen voordat een vonnis wordt uitgesproken.

