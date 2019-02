Hesla-bedenker Max Holthausen wint Reuringprijs

De Reuringprijs 2018 gaat naar Max Holthausen. Hij krijgt de prijs vanwege de wereldwijde aandacht die hij kreeg voor de uitvinding van de Hesla, een omgebouwde Tesla die rijdt op waterstof.

Holthausen reageerde verrast op de winst: 'Ik win nooit wat, we worden altijd tweede', doelend op de Groninger Ondernemingsprijs, waar de jonge ondernemer uit Hoogezand net naast de prijs greep.



Communicatieprijs

De Reuringprijs wordt sinds 2015 uitgereikt aan een bedrijf, persoon of instelling die in het voorbije jaar de meeste communicatieve ophef veroorzaakte. De prijs is in het leven geroepen door de Noorder Pers Sociëteit en wordt toegekend door een vakjury van communicatiemensen en journalisten.

Eerdere winnares waren aardbevingsboegbeeld Annemarie Heite, journalist Willem Groeneveld en politieman Rob Vos.

