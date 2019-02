Lefier controleert nog eens 1.300 balkons op gebreken

Naar aanleiding van het incident met een afgebroken balkon in de stad, neemt woningcorporatie Lefier nog eens ruim 1.300 balkons onder de loep. Ze worden gecontroleerd op gevaarlijke gebreken.

Om precies te zijn gaat het om 1.311 'uitkragende' (hangende) balkons van flats en appartementencomplexen die tussen 1950 en 1970 zijn gebouwd. Hiervan bevinden zich bijna 800 in Groningen, vooral in de Korrewegwijk en in het zuiden van de stad.

Gespecialiseerde bureau's

Lefier heeft voor de klus twee gespecialiseerde bureaus ingeschakeld. Eén daarvan onderzoekt de balkons in de stad, het andere richt zich op de overige 500. Deze bevinden zich in Hoogezand-Sappemeer, Foxhol, Stadskanaal en Emmen.

Steekproef

De balkons worden allemaal sowieso 'op zicht' geïnspecteerd op gebreken. Daarnaast wordt steekproefsgewijs tien procent van deze balkons nader onderzocht. Hierbij worden sleuven gemaakt in de betonvloer om de staat van het betonijzer te controleren en het zoutgehalte te meten.

'Deze onderzoeken moeten vóór de zomer zijn afgerond', zegt Lefier-woordvoerder Marleen Piek. 'En als het nodig is, nemen we direct maatregelen, bijvoorbeeld het tijdelijk stutten van balkons.'

Doorgeroest

Aanleiding voor deze inspecties is het incident aan de Westindischekade in Groningen. Daar brak vorig jaar zomer een balkon van de gevel, doordat het betonijzer was doorgeroest. Dat bleek te maken te hebben met het zout dat tijdens de bouw aan het beton werd toegevoegd om het droogproces te versnellen.

Scheuren

Doordat in de loop van de tijd er scheuren in de balkonvloer ontstonden, sijpelde er regenwater naar binnen. De combinatie van zout en regenwater zorgt voor verzwakking van het betonijzer.

Afgesloten

Lefier besloot toen de andere balkons van de drie flats aan de Westindischekade nader te onderzoeken. Inmiddels is duidelijk dat 153 balkons moeten worden versterkt. Deze werkzaamheden beginnen eind deze maand. De onveilige balkons blijven afgesloten totdat ze weer veilig zijn.

Gemengd eigendom

In de wijk De Wijert zijn ook balkons die moeten worden versterkt, of inmiddels versterkt zijn. In dit geval gaat het om complexen waar sprake is van 'gemengd eigendom'.

In die gevallen is Lefier niet de enige eigenaar, maar zijn er ook particuliere appartementsbezitters. Deze balkons vallen niet onder de 1.300 balkons die Lefier de komende maanden laat onderzoeken.

Lees ook:

- Versterking balkons Westindischekade begint volgende maand

- Steeds meer balkons in De Wijert uit voorzorg gestut

- Honderden andere balkons van Lefier mogelijk ook onveilig