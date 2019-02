De bus na de aanrijding op het Zernikeplein in Groningen (Foto: Venema Media)

Een buschauffeur van Qbuzz heeft maandagavond een voetganger aangereden op het Zernikeplein in Groningen. Die is daarbij gewond geraakt.

Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Ook is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar.