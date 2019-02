Deel dit artikel:













Raad van State buigt zich nogmaals over windmolens Veenkoloniën (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De Raad van State buigt zich dinsdag opnieuw over de plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën. Het gaat daarbij over de vergunningen die zijn afgegeven voor de werkzaamheden.

Dat de windmolens langs de Gronings-Drentse provinciegrens er mogen komen, was al duidelijk. Bijna een jaar geleden bepaalde de Raad van State dat de bezwaren tegen de 45 turbines niet zwaar genoeg wogen. Dat er weinig draagvlak voor is, telde niet mee. Daarover oordeelt de Raad van State niet.

Vergunningen De zitting van dinsdag betreft allerlei vergunningen die gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn en de provincie Drenthe hebben verleend om de aanleg mogelijk te maken, schrijft RTV Drenthe.



Het zijn achttien besluiten over bijvoorbeeld de omgevingsvergunningen voor de bouw van de turbines, vergunningen rond de waterhuishouding en ontheffingen van provinciale verordeningen.

Platform Storm Onder meer stichting Platform Storm is in beroep gegaan tegen het afgeven van de vergunningen. Volgens het platform hebben de windturbines te veel vermogen en zijn ze daarom in strijd met het bestemmingsplan voor het windpark. Verder zouden niet de juiste procedures zijn gevolgd en had er meer milieuonderzoek moeten worden gedaan. Het platform vraagt de Raad van State om daarnaar te kijken en wil dat in afwachting daarvan de vergunningen worden geschorst. Dat zou betekenen dat de werkzaamheden worden stilgelegd. Lees ook: - Volgende maand duidelijkheid over gezondheidsonderzoek windmolens Veenkoloniën

