Lopend Vuur: Zet maar een kerncentrale in het Noorden neer De kerncentrale van het Belgische Doel (Foto: ANP)

Zonder kernenergie kan Nederland niet klimaatneutraal worden. Dat stelt de Amerikaanse klimaatgoeroe Michael Shellenberger in De Telegraaf. Volgens Shellenberger 'komen we er vroeg of laat achter dat er geen andere oplossing is'.

De Amerikaan, zelf ooit tegenstander van nucleaire energie, waarschuwt Nederland in De Telegraaf om niet blind te investeren in windmolens en zonne-energie. Op uitnodiging van de VVD was Shellenberger maandag in ons land. Een paar maanden geleden pleitte VVD-fractievoorzitter Dijkhoff ook al voor kernenergie. Volgens Dijkhoff is kernenergie relatief schoon: er komt geen CO2 vrij. Wel ontstaat er radioactief afval. Over wind- en zonneparken is veel discussie. De komst van sommige parken wordt tot aan de Raad van State bestreden. Je zou je daarom kunnen voorstellen dat we het over een andere boeg gooien. Ons Lopend Vuur:

