'Mijn foto in het Rijksmuseum is de bekroning op mijn werk'

Een foto uit de expositie 'Fotografen van de Vooruitgang' die momenteel te zien is in museum De Oude Wolden in Bellingwolde, is verkocht aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

Het gaat om de foto van Boer Mellema uit Beersterhoogen, gemaakt door fotograaf Dirk Kome uit Rockanje .

Trots

Kome is vereerd door de belangstelling uit Amsterdam. 'Ik ben enorm trots. Het Rijksmuseum is voor mij als fotograaf en kunstenaar een bekroning op mijn werk. Dat je iets hebt gemaakt wat bewaard blijft, waar voor wordt gezorgd.'

Kome is samensteller van de expositie 'Fotografen van de Vooruitgang', waarin historische meesterfoto's van Winschoter fotograaf Tonnis Post gecombineerd worden met moderne foto's van Kome zelf.

Deze foto van de boer staat symbool voor de hele serie, over mensen die een beetje zijn vergeten Dirk Kome - Fotograaf

Symbolische foto

Over de vraag waarom het Rijksmuseum juist deze foto uitkoos, heeft Kome wel een idee.

'Heel simpel: het is een goede foto. ze vinden hem heel mooi en bovendien past hij in hun collectie. Hij staat ook een beetje symbool voor de serie, die gaat over mensen die een beetje zijn vergeten. Je kan het gezicht van die man niet zien en voor hem op tafel ligt het boerderijboek van Oldambt, waarin over de geschiedenis wordt verteld.'

Ook het Gemeentemuseum in Den Haag, waar de tentoonstelling eerder te zien was, kocht al werk van Kome aan.

Twee voor de prijs van één

Hoeveel het Rijksmuseum voor de foto betaald heeft, wil Kome niet prijsgeven. 'Maar rijk word je er niet van', grapt hij. 'Je moet het doen omdat je het belangrijk vindt.'

'Naast de foto van de boer heb ik ze trouwens ook een foto geschonken. Die van de sluiswachter van Nieuwe Statenzijl. Dat heb ik gedaan omdat zij foto's van Tonnis Post hebben, van de bouw van de sluis. Een mooie combinatie dus.'

De laatste sluiswachter van Nieuwe Statenzijl (Foto: Dirk Kome)



Nog niet te zien

Ga in het Rijksmuseum overigens niet direct op zoek naar de foto´s van Kome. Daar zijn ze voorlopig nog niet te zien.

'Ze hebben een vaste opstelling van historische stukken, zoals de Nachtwacht. Daarnaast is er nu een tentoonstelling over amateurfotografie en daar past ie niet tussen. Het museum verzamelt werken voor in de collectie. Zo kunnen ze op een gegeven moment een serie maken, bijvoorbeeld over het Noorden, portretten of iets naar aanleiding van Tonnis Post. Dan komt ie pas op zaal.'

Nieuwe vondsten te zien

De expositie 'Fotografen van de Vooruitgang' is nog tot 31 maart te zien in Museum De Oude Wolden in Bellingwolde. De tentoonstelling is onlangs aangevuld met nieuwe relikwieën, zegt Kome.

'Er zijn nieuwe foto's boven water gekomen. Ook heb ik een tafeltje gevonden uit de studio van Tonnis Post. En hij had op een gegeven moment zo veel geld dat hij van de fiets kon overstappen op een motor. Zo'n zelfde type, de Indian Powerplus uit 1918, heb ik gevonden. Die is er nu ook te zien.

Lees ook:

- Waar zijn de foto's van de Winschoter fotograaf Tonnis Post?