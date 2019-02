Hoe tevreden zijn vrouwen over hun borsten?

UMCG wil vijfduizend vrouwen vragen over hun borsten (Foto: Pixabay)

Zijn vrouwen tevreden over hun borsten? Die vraag wil het UMCG beantwoord zien. Drie afdelingen van het ziekenhuis gaan gezamenlijk onderzoek doen onder vrouwen die nooit geopereerd of behandeld zijn aan hun borsten.

Volgens het ziekenhuis krijgen jaarlijks meer dan vijftienduizend vrouwen borstkanker. Met het de resultaten van het onderzoek wil de afdeling plastische chirurgie de zorg aan vrouwen die een reconstructie of plastiche chirurgie bij hun borsten nodig hebben verbeteren.

Vijfduizend keer vragen over borsten

Vijfduizend vrouwen in Groningen krijgen een vragenlijst met vragen over hun borsten.

De andere afdelingen van het UMCG die meewerken aan het onderzoek zijn chirurgische oncologie en en epidemiologie. De resultaten van het onderzoek zijn over een jaar gereed.

