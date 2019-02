Rondje Groningen: De aller-allereerste lentekriebels!

Een lenteachtige zonsondergang in Roodeschool (Foto: Sandra Vos)

De dagen worden eindelijk weer een beetje langer en ook de temperatuur begint te stijgen: dat levert natuurlijk weer wat mooie kiekjes op. Je ziet het allemaal voorbijkomen in deze editie van Rondje Groningen.

1) Geweldige kwelders

Heldere lucht, heldere kwelders. Jan geniet ervan. Mooi man.



2) Blik op de ringweg zuid

Even een blik werpen op het blik dat 's nachts aan de zuidelijke ringweg in Groningen timmert.



3) BBQ boot, maar daar dan de auto van, gestolen

Het opvallende blik van de BBQ boot Groningen was even foetsie - gestolen, waarschijnlijk - maar werd negen uur later weer teruggevonden.

4) Kunstenaars voor Noorderzon, meld je!

De opdracht voor het festivaldecor dit jaar: 'De kanteling in de maatschappij'. Succes moar eem.



5) Woningen voor elf jaar

Het Suikerunie-terrein wordt van een feestterrein steeds meer een woonlocatie. Deze week worden er 46 tijdelijke woningen geplaatst, die in 2030 weer worden weggehaald.



6) Lente in de lucht

Zou Kraantje Pappie hier ook een nummer over gaan schrijven? ;-)



7) Sunset in Grunn

Sandra uit Roodeschool stuurde dit mooie weerplaatje naar de redactie. Te mooi om niet te delen natuurlijk.



8) Dilemma op dinsdag

Hopelijk is de menukaart niet te ingewikkeld..



