Toename seksueel geweld: Stad werkt aan maatregelen

Wat moet er gebeuren om het aantal zedenmisdrijven in de stad Groningen een halt toe te roepen? Die vraag is actueel nu blijkt dat het aantal meldingen van seksueel geweld in Stad toeneemt.

Nachtelijke safe zone?

In de Volkskrant noemt Marjet Woldhuis, voorzitter van raadspartij 100% Groningen, enkele mogelijke maatregelen. Zo zou er een safe-zone in de binnenstad kunnen komen. Een plek waar mensen zich kunnen laten testen op drogering. Ook zou je er buiten het zicht van het publiek je verhaal kunnen doen als je bent aangerand.

Strenger kroegbeleid

Verder zou er volgens Woldhuis 'een strenger beleid gevoerd moeten worden tegen kroegen waar te vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag is voorgekomen'. 'Geen verandering na waarschuwingen? Dan wijs je die kroegen openlijk aan als onveilige hot­spots voor jonge vrouwen.'



Op dit moment zijn we met veel andere partijen in gesprek om initiatieven te bespreken die de binnenstad veiliger maken Woordvoerder GGD

'Er zijn allerlei ideeën'

De invoering van een safe-zone is een oorspronkelijk idee van nachtburgemeester Merlijn Poolman. Een woordvoerder van de GGD Groningen kan niet bevestigen dat hieraan gewerkt wordt. Wel is men achter de schermen bezig met andere mogelijke maatregelen.

'Op dit moment is de GGD met veel andere partijen in gesprek om initiatieven te bespreken om de binnenstad veiliger te maken. Bijvoorbeeld met jongerenwerk, de nachtburgemeester en de Hanzehogeschool. Er zijn allerlei ideeën, maar die kan ik nog niet delen, omdat onduidelijk is wat hiervan doorgaat of niet.' Voor de zomer die duidelijkheid er wel zijn.

#Metoo speelt een rol

De toename van het aantal zedendelicten, is ook opgevallen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Groningen/Drenthe. Volgens coördinator Peter Strijbosch gaat het om een landelijke trend.

'In Groningen en Drenthe neemt dat aantal niet in grotere mate toe dan in de rest van het land. Mede dankzij de #metoo-campagne zien we wel dat de groei van meldingen vooral komt doordat meer slachtoffers komen met iets wat ze in het verleden hebben meegemaakt, bijvoorbeeld met een onverwerkt trauma.'

90 procent uit Stad

Van het aantal Groningse zaken van seksueel geweld waar het CSG mee te maken krijgt, komt ongeveer 90 procent uit Stad. Dat wil volgens Strijbosch niet zeggen dat er in de Ommelanden geen zedenmisdrijven voorkomen.



'Wellicht dat cultuurverschil een rol speelt. Dat men in de Ommelanden meer binnenshuis gericht is. Maar dat baseer ik niet op onderzoek.'

Wat doet het Centrum Seksueel Geweld? Het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe is opgericht voor acute gevallen van seksueel geweld, waarbij een incident minder dan zeven dagen geleden heeft plaatsgevonden. 'Op dat moment kunnen er nog sporen aanwezig zijn waar de politie forensisch onderzoek mee kan doen', vertelt CSG-coördinator Strijbosch. 'Daarnaast kunnen wij het slachtoffer op medisch gebied helpen, bijvoorbeeld met soa-preventie. En ook psycho-sociale hulpverlening heeft een belangrijke plek.'



Oudere incidenten

Als iemand bij het CSG aanklopt met een verhaal dat langer geleden heeft plaatsgevonden, dan past het centrum maatwerk toe.

'Het onderzoek van de politie is dan vaak niet meer aan de orde, omdat sporen van de dader vaak niet meer aanwezig zijn en het heel lastig wordt om bewijslast op te voeren. Uiteraard wijzen we het slachtoffer wel op de mogelijkheid om aangifte te doen en we kijken dan samen wat nodig is om de problemen van het slachtoffer te verhelpen.'

Lees ook:

- Steeds meer zedenmisdrijven in Stad

- Women's March trekt door Stad: 'Ik kreeg 'hoer' en 'slet' naar mijn hoofd geslingerd'