Katten vergiftigd in Winschoten: 'Hou je kat binnen' (update)

Gifalarm in Winschoten. In de Bomenbuurt zijn maandag meerdere katten vergiftigd. De Dierenambulance heeft een aantal vergiftigde dieren gevonden en overgebracht naar de dierenklinieken in de Molenstad.

Een van die dierenklinieken is Dierenartspraktijk Oost-Groningen aan de Industrieweg in Winschoten. Dierenarts Jenny Monna bevestigt dat er bij hun vier vergiftigde katten zijn binnengebracht.

'De katten zijn verlamd en raken in coma', vertelt Monna. 'We hebben drie katten tot nu toe kunnen redden. Eentje ligt er nog in coma'.

Rattengif

De dierenkliniek heeft meteen contact gezocht met het Nationaal Vergiftingen Informatiecentrum (NVIC) in Utrecht. Uit onderzoek bleek dat de katten in Winschoten vergiftigd zijn met alfachloralose.

Misschien heeft iemand te ruim gestrooid met rattengif Jenny Monna - Dierenarts

'Dat is een middel dat tegenwoordig vaak gebruikt wordt in ratten- en muizengif. Misschien heeft iemand te ruim gestrooid met het middel, of hebben katten muizen gegeten die vergiftigd zijn', tast Monna nog in het duister over de echte oorzaak.

Ook gevaarlijk voor honden

Het middel is ook gevaarlijk voor honden. De vergiftigde katten zijn ondermeer gevonden in de Kastanjelaan en de Esdoornlaan. Jenny Monna waarschuwt mensen op te passen met hun huisdieren.

In een update van dit artikel is een item uit Noord Vandaag toegevoegd