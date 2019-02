Eemshaven wordt milieuvriendelijk gebaggerd

Sinds vandaag is de Ecodelta, het eerste LNG aangedreven baggerschip ter wereld, aan het werk in de Eemshaven. LNG, vloeibaar gas, veroorzaakt veel minder uitstoot van schadelijke stoffen dan bijvoorbeeld diesel.

Kwetsbare gebieden

Volgens Groningen Seaports is het milieuvriendelijke schip bij uitstek geschikt om ingezet te worden in gebieden waar het wenselijk is zo schoon mogelijk te werken, zoals in het kwetsbare waddengebied bij de Eemshaven.

Anderhalve week

De Ecodelta is eigendom van Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp in Zwolle. Het schip begint met baggeren in het Doekegatkanaal en de Beatrixhaven. Over anderhalve week zal de hele haven weer op de gewenste diepte zijn.

