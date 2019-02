Deel dit artikel:













Hulp nodig: de driewieler van Harrit is gestolen (update) De driewieler van Berghuis (Foto: Harrit Berghuis/Facebook)

'Lieve vrienden, Ik heb heel dringend jullie hulp nodig. In de middag van maandag 11 februari is in de Oosterstraat in Groningen (voor het Schimmelpenninck Huys) mijn driewieler gestolen.'

Deze oproep heeft Harrit Berghuis uit Bedum dinsdag op zijn facebookpagina gezet. Noodgedwongen thuis blijven Berghuis heeft als kind een auto-ongeluk gehad en is daardoor mindervalide. Zonder zijn aangepaste fiets kan hij nergens naar toe. 'Ik moet nu dus noodgedwongen thuis blijven', schrijft hij. Kwajongens? Hij hoopt dat de diefstal een kwajongensstreek is geweest en dat de fiets ergens is neergezet en binnenkort weer gevonden wordt. Hij heeft meteen aangifte gedaan, maar dit heeft tot nu toe niets opgeleverd. Crowdfunding Inmiddels is een crowdfundingactie gestart om geld in te zamelen voor een eventueel nieuwe driewieler. In een update van dit artikel is een item uit Noord Vandaag toegevoegd