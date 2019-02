RUG viert lustrum met feestprogramma 'voor iedereen'

De Rijksuniversiteit Groningen viert in juni haar 405-jarig bestaan met een tiendaags programma voor studenten, medewerkers, alumni en inwoners van Stad en provincie.

Ook worden twee eredoctoraten uitgereikt voor uitzonderlijke prestaties in de wetenschap of op maatschappelijk of politiek gebied. Eerder kreeg voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon zo'n eredoctoraat.

Verouderingsbiologie

In juni is de beurt aan professor Titia de Lange, directeur van het Anderson Center for Cancer Research en hoofd van het Laboratory Cell Biology and Genetics aan Rockefeller University. De Lange heeft bijzonder grensverleggend wetenschappelijk werk verricht op het terrein van de verouderingsbiologie.

Klimaat en politiek

Het tweede eredoctoraat gaat naar historicus Philipp Blom. De universiteit eert zijn vermogen om wetenschappelijke inzichten naar een breed publiek te vertalen en zijn kritische internationale blik. Blom houdt zich onder meer bezig met de gevolgen van klimaatverandering en hoe de politiek daarmee omgaat.

Activiteiten

Het thema van het lustrum is All Inclusive. De universiteit verwijst daarmee naar grote thema's als diversiteit en gelijkwaardigheid. Van 6 tot 15 juni zijn er allerlei activiteiten, zoals een wetenschappelijk congres, de Nacht van Kunst en Wetenschap, een dansfeest, een theatervoorstelling en een grote alumnidag.

