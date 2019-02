Twaalf jaar cel geëist tegen Kasem M. in moordzaak zonder lijk

Het OM eist twaalf jaar cel tegen Kasem M. voor het ombrengen van Ilham Benchelh uit Siddeburen. Na 10 januari 2010 heeft niemand nog iets van haar vernomen.

M., haar toenmalige partner, was niet aanwezig bij de zaak, omdat hij Marokko niet uit mag.

Vooropgezet plan

Het OM vindt dat duidelijk genoeg naar voren is gekomen in het onderzoek dat M. haar heeft omgebracht. Zo wekte zijn internetgedrag de suggestie dat het een vooropgezet plan was om haar van het leven te beroven. Hij heeft op Marktplaats gezocht naar lintzagen en gekeken naar diverse manieren om mensen om het leven te brengen. Zijn verklaringen hierover worden als ongeloofwaardig beschouwd.

Sporen

Ook zijn er diverse sporen die in het nadeel van M. spreken. Er zijn poetslappen met haar bloed aangetroffen, er is bloed aangetroffen op het bed en een matras en er is bloed in de auto gevonden. Daarnaast hebben buren gehoord dat er met iets zwaars gesleept werd in de tuin.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat M. in aanraking komt met justitie. Hij kreeg tot 1975 tbr (voorganger van tbs) opgelegd voor een bankoverval. Hij heeft vijf dochters, die allemaal verklaren dat vader een agressieprobleem heeft en hen vaak sloeg.

Familie

De familie van Benchelh is er slecht aan toe. Moeder is maandag opgenomen in het ziekenhuis met een hersentumor, waar de familie niets van wist. Zij heeft een spoedoperatie ondergaan. De broer van Ilham, die de slachtofferverklaring voorlas, vertelde dat hun leven in het teken staat van de verdwijning van Ilham. Ze vinden het niet te verkroppen dat ze nooit gevonden is.