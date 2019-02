Muziek van de Groningse rockband Vanderlinde kent geen grenzen

Het nieuwe album 'Entering the Circus' van de Groningse rockband Vanderlinde is opgenomen in België en gemixt in Ecuador. Komende donderdag wordt de plaat gepresenteerd, in Vera in Groningen.

Sinds 2005 hebben voorman Arjan van der Linde en zijn band aan een indrukwekkende rij albums gewerkt. Aanvankelijk vooral met hardrock, maar geleidelijk beweegt Vanderlinde richting americana en country.

Laaiende recensies

Met de single 'Watch your game' staat Vanderlinde momenteel in de Noord9, de hitlijst van RTV Noord. Nog groter is het succes in Duitsland. Net als bij hun voorgaande albums krijgen de Groningers ook bij hun nieuwste plaat laaiende recensies van onze oosterburen.

Duitse promotor

'Onze muziek is wat ouderwetser,' verklaart Arjan van der Linde het succes in Duitsland. 'Duitsers houden daar van en het mooie is dat ze ook nog veel platen kopen, zowel vinyl en cd's. We hebben daar een goeie handel.' Wat daar ook bij helpt is dat de band sinds 2008 een Duitse promotor heeft.

Mick Jagger, Metallica en David Bowie

De nieuwe plaat telt achttien nieuwe songs. Het merendeel geschreven door Van der Linde en zijn vaste producer Edwin Musper. Musper heeft een indrukwekkende rij namen op zijn cv staan. Hij werkte samen met Mick Jagger, Metallica, David Bowie en in eigen land onder meer met Doe Maar en Anouk.

Koeterwaals

'Erwin is een grote fan van onze liedjes,' legt Van der Linde de samenwerking met de tegenwoordig in Ecuador wonende Musper uit. 'Hij en ik schrijven de meeste teksten samen. Hij heeft vijfentwintig jaar in Amerika gewoond en denkt in het Engels. Dat geldt niet voor mij. Ik probeer teksten te schrijven, maar zonder hem is het al snel koeterwaals.'

De wereld mooier maken

Op 'Entering the Circus' staat een aantal songs met maatschappijkritische teksten. 'Ik ben iemand die zich bekommert om het leed in onze wereld,' vertelt Van der Linde. 'Ik vind dat we allemaal moeten proberen de wereld mooier te maken. Ik doe dat met mijn muziek. Ik hoop dat mensen zich er wat van aantrekken.'

Vaste kracht bij Normaal

Behalve zanger en bassist Arjan van der Linde bestaat de band uit de gitaristen Wietze Koning, Bart Schwertmann en Christof Bauwens. Fokke de Jong, jarenlang vaste kracht bij Normaal, zit achter het drumstel.

Small Town Bandits

'Entering the Circus' wordt donderdag 14 februari gepresenteerd in Vera in Groningen. Aanvang 20.30 uur. In het voorprogramma de Groninger band Small Town Bandits.