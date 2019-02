Dierenactivisten willen eeuwenoude Kallemooihaan via rechter verbieden

De Schiermonnikoogse traditie om een haan in een 18 meter hoge paal te hijsen tijdens Pinksteren, is in strijd met de wet en moet stoppen. Die boodschap heeft het Comité Dierennoodhulp dinsdagochtend bij de rechter in Groningen verkondigd.

De gemeente Schiermonnikoog vindt niet dat de wet wordt overtreden en denkt dat de traditie kan blijven voortbestaan. De haan wordt gehesen tijdens het Kallemooifeest, het Pinksterfeest van Schiermonnikoog.

Begrip voor ontstaan, niet voor voortzetting

'Ik snap dat de traditie eeuwen geleden is ontstaan, maar tradities veranderen in de loop der jaren. Een haan drie dagen in een 18 meter hoge paal laten hangen, is echt niet meer van deze tijd', zei Sandra van de Werd van Dierennoodhulp in de rechtszaal.



De dierenactivisten vinden dat er sprake is van dierenmishandeling. De gemeente Schiermonnikoog en de organisatoren van het feest vinden dat er in de verste verte geen sprake kan zijn van mishandeling. De gemeente verleent jaarlijks de vergunning voor het hijsen van de haan.



De haan op 18 meter hoogte (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)



Geen dierenmishandeling

'Ik haal niet uit de wet dat er sprake zou zijn van dierenmishandeling. Er is geen sprake van pijn doen', betoogt advocaat Bos namens de gemeente (haar voornaam wil ze niet noemen). 'Er is voldoende eten en drinken, er zijn beschermende omstandigheden. Onder de streep zie ik dus geen wetsovertreding en geen reden om geen vergunning te verlenen.'

Haan is slecht voorbeeld

Want dat is wat Dierennoodhulp wil: dat de gemeente stopt met het verlenen van een vergunning. 'Het is bijzonder kwalijk dat de gemeente het leed van de haan steeds negeert en bagatelliseert. Het gaat ons niet om deze haan alleen, maar ook om het slechte voorbeeld dat gegeven wordt. Namelijk dat je voor vermaak alles met dieren mag doen.'



Een hond of kat op 18 meter hoogte vindt niemand goed, waarom een haan dan wel? Sandra van de Werd - Dierennoodhulp

Hond, poes, haan

De tegenstanders van de traditie vinden dat de haan vergeleken moet worden met een ander dier. Volgens de voorvrouw van het comité heeft onderzoek aangetoond dat de haan een intelligent dier is en daardoor vergelijkbaar is met een hond of kat.

'Als we een hond of kat op 18 meter hoogte in een mand doen, dan vindt niemand dat goed. Waarom mag het met een haan dan wel?', vraagt Van de Werd zich af.

Omstandigheden zijn goed

De advocaat van Schiermonnikoog vindt dat er voldoende wordt gedaan om de traditie in stand te kunnen houden. Eerder liet burgemeester Ineke van Gent ook al weten geen reden te zien om de haantraditie te verbieden.

Uitspraak

Binnen zes weken zal de rechter met een oordeel komen. De gemeente Schiermonnikoog wilde na afloop van de zitting geen aanvullende reactie geven in verband met de, in hun ogen, grote media-aandacht.

