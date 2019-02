Asbest in seniorenflat in Lewenborg: 'Voor mij een groot probleem'

In de Mercatorflat in de stad-Groninger wijk Lewenborg is asbest aangetroffen. Drie trappenhuizen zijn tot nader order afgesloten.

Het asbest kwam tevoorschijn tijdens de aanleg van een nieuwe brandmeldinstallatie. Dat gebeurde in opdracht van woningcorporatie Lefier, de eigenaar van de flat.

Woordvoerder Elza Bulstra: 'Het bedrijf dat daarmee bezig was, vertrouwde het niet. Wij hebben direct een gespecialiseerd bureau ingeschakeld en dat bevestigde dat het inderdaad om asbest gaat. De werkzaamheden zijn toen direct gestaakt.'

Meerdere verdiepingen

'De flat bestaat uit 163 appartementen. Voor de aanleg van de nieuwe brandmeldinstallatie moeten kabels door de vloeren worden getrokken. Dat betekent dat er op meerdere verdiepingen is geboord. Het bureau is bezig te inventariseren in hoeverre het asbest zich heeft verspreid in de drie trappenhuizen', gaat Bulstra verder.

Verboden gebied

De drie trappenhuizen zijn inmiddels tot verboden verbied verklaard. Bewakers houden een oogje in het zeil. 'We weten nog niet hoe lang dit gaat duren', zegt Bultstra. 'Als de inventarisatie klaar is, wordt een plan van aanpak gemaakt.'

'Gelukkig kunnen de liften gewoon worden gebruikt, omdat daar nog niet werd gewerkt.'

'Groot probleem'

Voor mij is het een groot probleem', zegt een bewoonster die anoniem wil blijven. 'Mijn scootmobiel mag niet op de zevende etage staan, waar ik woon. Ik moet door de hele lange gang naar het trappenhuis lopen en dan op de zesde verdieping weer door de hele lange gang terug. Dat is heel moeilijk met copd (longziekte - redactie). Ik kan al haast niet lopen.'