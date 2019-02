Hij is er: de eerste vegan studentenvereniging van Nederland

The Crown in Groningen (Foto: Google Streetview)

De Vegan Student Association Groningen (VSA). Zo heet de eerste veganistische studentenvereniging van Nederland die in Stad wordt opgericht.

Dat gebeurt zaterdag op een openingsfeestje in café The Crown, inclusief veganistische hapjes en muziek van de veganistische Schotse zanger Séimi.

De facebookpagina van de vereniging telt inmiddels 192 leden.

Geldschieter

Voor een vereniging met studenten die geen enkel product van dieren tot zich nemen, bestond in de Stad al eerder voldoende animo. Er was alleen geen geld om een vereniging op te richten.

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) steekt nu de helpende hand toe en financiert de nieuwe vegan studentenclub in Groningen. NVV-voorzitter Emile Dingemans verwacht dat op meer hogescholen en universiteiten in ons land vegaverenigingen zullen ontstaan.

Veganistisch feestje

Een van de doelen van de VSA is om in de kantines van de Rijksuniversiteit Groningen veganistische maaltijden in het assortiment te krijgen.

Als tweede evenement, na de openingsavond, staat in maart een gezamenlijke reis naar de klimaatmars in Amsterdam op het programma.