Action terug in Pekela: van vechten tegen leegstand naar vechten om parkeerplek

Jarenlang vecht de gemeente Pekela tegen leegstand en verpaupering in het centrum, maar die situatie is definitief verleden tijd. Sterker nog: Pekela staat opeens voor een compleet andere uitdaging. Het winkelcentrum is zó populair dat het leidt tot parkeerproblemen.

Oorzaak? De terugkomst van de Action in winkelcentrum De Helling.

'Buitengewon positief'

Pekela, dinsdagochtend om 10:30. Het lijkt geen populair tijdstip om te shoppen, maar het is relatief druk in de Action. Tientallen mensen lopen door de winkel die sinds november vorig jaar terug is in het winkelcentrum van Oude Pekela. Er lopen Pekelders, maar ook mensen van buiten het dorp. In meerdere gangpaden zijn zelfs Duitsers te horen.

Richard Brand is eigenaar van het winkelcentrum. Hij over de terugkeer: 'De Action blijkt een klantenmagneet van heb ik jou daar. De winkel trekt veel meer klanten, de omzet is verhoogd en er werkt meer personeel.'

Joh, dit is echt super Leo van Melzen - filiaalmanager Hema

'Omzet blijft stijgen'



De terugkeer van De Action heeft zijn uitwerking op andere winkels in het centrum. Leo van Melzen, filiaalmanager van de plaatselijke Hema, weet niet wat hem overkomt.

'Joh, dit is echt super. Wij merkten direct effect. Sinds de Action terug is blijft onze omzet maar stijgen. Voorheen hadden wij op zaterdagen maar twee mensen aan het werk, maar dat hebben wij verhoogd naar vier. Anders is het echt niet te doen.'

Ook Joke Sanders van Primera 't Luifeltje merkt dat het drukker is. 'Het is moeilijk om dat helemaal aan de Action toe te schrijven, want de maanden om het nieuwjaar heen zijn vaak drukker. Maar je merkt wel dat het wat toegenomen is. Er zijn ook veel meer mensen buiten Pekela.'

Je kunt nog niet zeggen dat het bruist in Pekela, maar het borrelt al flink Berwin Bijholt - plaatselijke opticiën

Winschoten naar Pekela



Daar heeft de Hema onderzoek naar gedaan. Klanten zijn gevraagd om hun postcode. Van Melzen: 'Uit dat onderzoek blijkt dat steeds meer mensen van buiten Pekela hier naartoe komen.'

Wethouder Hennie Hemmes: 'Er komen zelfs mensen uit Winschoten, terwijl daar gewoon een Action zit. Maar die is wat verouderd.'

Het borrelt



'Je kunt nog niet zeggen dat het bruist in Pekela, maar het borrelt al flink', zegt Berwin Bijholt van de gelijknamige opticien in het dorp. 'Je merkt dat de sfeer is veranderd, helemaal nu sommige winkels ook op zondag geopend zijn.'

Maar er is een keerzijde, vertelt Bijholt. 'De parkeerplaats staat regelmatig vol. Aan de ene kant is het goed dat er meer auto's staan, maar als het vol staat kan het er voor zorgen dat klanten niet komen.'

Bijholt ziet daarom graag dat er meer parkeerplaatsen aangelegd worden. Het parkeerterrein voor het winkelcentrum bestaan uit een soort ringen. De achterste ring bestaat uit gras. 'Maak daar extra parkeerplaatsen van', zegt Bijholt. Maar daar wil de gemeente niet aan.

Geen extra plaatsen



De gemeente Pekela heeft onderzoek gedaan naar het aantal parkeerplaatsen. Wethouder Hemmes: 'Uit dat onderzoek is gebleken dat er genoeg parkeerplaatsen zijn. Er komen daarom geen extra plaatsen.'



Een deel van het winkelcentrum van Pekela. (Foto: Google Street View)



Dat betekent niet dat er helemaal niks gebeurt. Pekela gaat bij het gemeentehuis en langs de Raadhuislaan blauwe zones invoeren. Daar mogen auto's binnenkort maar beperkte tijd staan. 'Hoe lang precies weten wij nog niet, maar dat zal anderhalf of twee uur worden', zegt Hemmes.

Bebording

Het parkeerterrein bij het gemeentehuis krijgt ook een kleine make-over. Het terrein krijgt namelijk parkeervakken. 'Op dit moment is dat nog niet zo, daardoor is het vaak een rommeltje', zegt Hemmes.

Ook komt er bebording langs de weg te staan. Dat moet er voor zorgen dat auto's op het zogenaamde Lido-terrein gaan parkeren. Dat terrein ligt op zo'n honderd meter van het centrum en heeft plaats voor ongeveer zeventig auto's.

Halfjaar aankijken

Ondanks de korte afstand naar het centrum en de vele plekken, staat het parkeerterrein doorgaans leeg. Hemmes ziet graag dat het personeel van de winkels op dat terrein gaat parkeren, zodat er meer ruimte ontstaat op het terrein voor De Helling.

Hemmes: 'Wij gaan dat eerst een halfjaar aankijken. Mocht het uiteindelijk toch nodig zijn, dan kunnen wij alsnog overwegen om een extra ring met parkeerplekken aan te leggen.'

