NAM moet boer Kruizenga ruim 4 ton betalen

Melkveehouder Kor Kruizenga uit Rasquert heeft toch recht op een voorschot om de bevingsschade aan zijn bedrijf te herstellen. Het Gerechtshof in Leeuwarden komt tot de conclusie dat de NAM 408.000 euro aan Kruizenga moet betalen.

De boer uit Rasquert had eerder om een voorschot van drie miljoen euro gevraagd, maar dat verzoek werd door de rechtbank in Groningen van tafel geveegd. Kruizenga's advocaat Pieter Huitema is blij met de uitspraak van het Hof.

Een faillissement, dat er aan zat te komen, is afgewend Pieter Huitema-Advocaat Kor Kruizenga

'Door deze uitspraak keert de verzekering ook nog een bedrag uit. Hierdoor kan de ingestorte stal worden herbouwd en krijgt mijn client de fosfaatrechten voor zijn bedrijf terug', legt Huitema uit. 'Een faillissement, dat er aan zat te komen, is afgewend.'

Recht op meer?

Met deze uitspraak is de kous nog niet af. Het Hof vindt dat in een bodemprocedure moet blijken of Kruizenga recht heeft op een hoger bedrag. 'Het is op dit moment te vroeg om over de hele claim te oordelen. Het Hof heeft vastgesteld dat er schade is, waarvoor een bedrag kan worden uitgekeerd. Later moet blijken of de heer Kruizenga recht heeft op meer', aldus raadsheer Anja van Holten van het Gerechtshof.

Door deze uitspraak zijn er mogelijkheden voor een claim en dan hebben we het over een bedrag van enkele miljoenen Pieter Huitema-Advocaat Kor Kruizenga

Miljoenenclaim?

De NAM heeft altijd bestreden dat de geclaimde schade het gevolg is van gaswinning. Beide partijen hebben verschillende rapporten van deskundigen laten maken. Advocaat Huitema laat weten dat hij samen met zijn client ook nog werkt een claim voor de gevolgschade. 'Door deze uitspraak zijn daar ook mogelijkheden voor en dan hebben we het ook over een bedrag van enkele miljoenen.'

