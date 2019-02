Laatste editie SMC050 naar grote zaal: 'Dit is hartstikke gaaf'

Na zeven jaar, zestig edities en 130 sprekers gaat SMC050 eruit met een knal. De belangstelling voor de laatste editie is zo groot, dat er over wordt gestapt naar de grote zaal in Martiniplaza.

De laatste editie van het evenement over kunstmatige intelligentie, sociale media, mobiele technologie, robots, Blockchain en andere innovatie, had al een volle zaal met zo'n 350 aanmeldingen. 'Maar in totaal zaten we al ruim boven de 500 aanmeldingen', zegt organisator Jarno Duursma.

Geen afmeldingen

Daarom besloten organisatoren Duursma en Antje Meindersma in overleg met Martiniplaza naar de grotere zaal te gaan. 'Normaal hadden we altijd wat afmeldingen, maar nu niet. En sponsoren willen dit keer ook met vijf man komen, in plaats van twee. Ik vind het mooi dat we iedereen kunnen bedienen. Mensen willen graag bij de laatste editie zijn, dat is hartstikke gaaf.'

Greatest hits

Van Duursma mag je de laatste editie best een 'greatest hits' noemen, vanuit de beginperiode toen het nog Social Media Club heette, tot later toen het SMC050 werd gedoopt - en in plaats van sociale media meer over technologische trends ging. Onder andere de directeur van Coolblue en innovatiechefs van KLM, NU.nl, Lindanieuws, Blockchain- en China-experts namen er het podium.

Acht sprekers onder hen, krijgen elk tien minuten om te beschrijven hoe zij de toekomst op hun vakgebied zien. 'Zeven jaar geleden zijn we begonnen, dus we kijken de laatste keer zeven jaar vooruit.'

'Iedereen die wil, kan'

De grote zaal biedt plaats aan 1500 mensen. Die verwacht Duursma niet allemaal te vullen op maandag 25 februari.

'Maar dat geeft niet. Iedereen die het wil, kan er nu bij zijn. Net na de aankondiging van de grote zaal, hebben we trouwens alweer twee keer zoveel aanmeldingen als dat er stoelen in de normale zaal waren.'

Een voorbeeld van een SMC050-bijeenkomst uit juli 2017. Jobert Abma van het Gronings-Amerikaanse HackerOne legt uit dat iedereen gehackt gaat worden.