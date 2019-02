Aantal leden van politieke partijen is gedaald

Het aantal leden van politieke partijen die in de Tweede Kamer zitten, is in 2018 gedaald. Dat blijkt uit gegevens van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.

In totaal zijn ruim 317.000 mensen lid van een politieke partij. Dat zijn er zo'n tweeduizend minder dan in 2017. In dat jaar was het aantal leden juist met tien procent gestegen.

Stijgers en dalers

Forum van Democratie van Thierry Baudet was in 2018 met 7800 nieuwe leden de grootste stijger. Ook de Partij voor de Dieren en Denk kregen er flink wat leden bij. D66 was de grootste verliezer. Die zag het ledental met 8,2 procent dalen. Ook VVD, CDA en PvdA verloren leden.

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten.

