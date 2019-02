Deel dit artikel:













Noordzaken-Podcast #1: 'Zorgen over arbeidsmarkt en bereikbaarheid' (Foto: RTV Noord)

In de RTV Noord-Podcast Noordzaken praten we met ondernemers, bestuurders, wetenschappers en andere deskundigen over de Groningse economie, ondernemerschap en vestigingsklimaat.

In de eerste aflevering praat Willem van Reijendam met de nieuwe ondernemersvoorman Ton Schroor over de sterke en zwakke kanten van de Groningse economie, waar kansen liggen voor ondernemers en wat hij van de overheid verwacht.