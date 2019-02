Wordt de startup een scaleup of een f*ckup? De SecGroep

Geen tekort aan fraaie Groningse parken om in te luieren op zonnige dagen of om in te struinen tijdens een van de vele festivals. Maar het opruimen van wat bezoekers achterlaten in de parken is duur, net als het onderhoud.

Startup in Residence-deelnemer SecGroep schiet te hulp met sensoren om schade en extra onderhoud te voorkomen.



Als startup-stad blaast Groningen een aardige partij mee. Alleen Amsterdam heeft meer snelgroeiende technologiebedrijven. NoordZaken volgt er een aantal. Wordt de startup een scaleup of een f*ckup?Over een jaar kijken we opnieuw hoe ze er voorstaan. We kiezen er een aantal die meedoen aan het project Startup in Residence van startup-organisatie Founded in Groningen.

Door Richard Kootstra

De gangbare manier van onderhoud van parken is niet bepaald ideaal. Als schade aan bomen, planten en gras namelijk zichtbaar is, is het vaak al te laat of zijn er rigoureuze maatregelen nodig zijn om de boel te redden.

SecGroep heeft sensoren ontwikkeld plus een geautomatiseerd beheersysteem, genaamd Sensoty, om de staat van de grond realtime in de gaten te houden. 'We kunnen temperatuur, zoutgehalte, vochtigheid en dichtheid van de grond meten', legt oprichter Ruben Deddens uit. 'Op die manier is het veel makkelijker schade te voorkomen en te voorspellen en kun je preventieve maatregelen nemen, in plaats van pas in te grijpen als het kwaad al geschied is.'

Groen advies

Deddens begon in 2017 met SecGroep, een startup die bedrijven en overheden adviseert over projecten en aanbestedingen in het groen en de openbare ruimte. Ook ontwikkelt SecGroep de software en hardware voor de meetsystemen. 'Samen bouwen en testen we nu ons eerste platform', aldus Deddens, die al snel gezelschap kreeg van zijn twee compagnons Tom Pals en Erik Schoenmakers.

Klimrek

SecGroep test op dit moment sensoren in het Noorderplantsoen, vlakbij het populaire rode klimrek. Het is een pilot die startte in november. 'We begonnen nogal ambitieus waren en wilden gelijk het hele Noorderplantsoen in de gaten houden.' Deddens lacht.

Warme dagen

'Uiteindelijk hebben we samen besloten op kleinere schaal te testen. Dat werkt beter, omdat je de boel beter afkadert met ook betere parameters.'

Het testen van Sensoty gaat tot eind mei door, want om goede meetresultaten te krijgen zijn er ook warme dagen nodig, waarop het plantsoen flink bevolkt wordt door Stadjers en - vooral- studenten.

Afvalvrij

De proef in het Noorderplantsoen doet SecGroep onder de vlag van Startup in Residence. Een initiatief dat is overgewaaid vanuit San Francisco om startups en overheden op een innovatieve manier te laten samenwerken. Hier hebben de gemeente en de provincie Groningen en Groningen Seaports een stuk of tien 'uitdagingen' geformuleerd, waarmee jonge bedrijven aan de slag kunnen. Een ervan ging om het mooi en afvalvrij houden van openbaar groen.

Goede timing

'Startup in Residence kwam voor ons precies op het juiste moment', zegt Deddens. 'De challenge sloot uitstekend aan bij wat we deden. Het is voor ons een geweldige manier om onze sensoren in het echt te testen en relevante data te genereren.'

Deddens zegt dat de gesprekken met de bedenkers van de opdracht SecGroep inspireren. 'Het is goed om zo samen te werken. Onze opdrachtgever denkt goed mee en komt met goede ideeën.'

Ambities

Met de resultaten uit de Startup in Residence-pilot wil SecGroep Sensoty breder in de markt zetten. Samen met groei van de adviestak moet dat SecGroep de gewenste groei brengen.

