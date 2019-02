Deel dit artikel:













Lichaam gevonden in water Winschoterkade (update) De Winschoterkade is afgezet (Foto: Venema Media)

Even voor drie uur is een stoffelijk overschot gevonden in het water aan de Winschoterkade in Groningen.

De politie heeft de omgeving afgezet, zodat de persoon uit het water kan worden gehaald. Er zijn volgens de politie nog geen aanwijzingen voor een misdrijf. Update: de politie meldde later op de dag dat het gevonden lichaam van de vermiste Robert Huter uit Haren is. Lees ook: - Gevonden lichaam is van vermiste Robert Huter uit Haren