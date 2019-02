Intertoys op rand van faillissement

De Intertoys aan de Vismarkt in Groningen (Foto: Google)

De grote speelgoedketen Intertoys vraagt uitstel van betaling aan. Daarmee kunnen verschillende Groningse plaatsen hun laatste grote speelgoedwinkel verliezen.

Intertoys heeft momenteel meerdere filialen in de stad Groningen en ook vestigingen in onder meer Winschoten, Veendam, Haren, Leek, Hoogezand, Stadskanaal, Appingedam en Delfzijl.

400 winkels, 4.000 medewerkers

In Nederland heeft de keten 413 winkels. De speelgoedketen kampt naar eigen zeggen met aanhoudende zware marktomstandigheden, waardoor een 'stevige herstructurering' van de organisatie noodzakelijk is.

Volgens vakbond CNV is de werkgelegenheid van landelijk zo'n 4000 medewerkers in het geding. Bestuurder Martijn den Heijer noemt de harde concurrentie als oorzaak. 'Vooral de rol van internetspeelgoedwinkels is daarbij een voorname.'

Blokker in zwaar vaarwater

Intertoys behoorde tot het Blokker-concern dat al langer in zwaar weer zit.

Halverwege 2017 werd bekend dat veel winkels uit dat concern, zoals de Blokker zelf, Xenos en Big Bazar, onder druk stonden of moesten verdwijnen. Daarmee gingen zo'n 1900 banen verloren. Intertoys werd verkocht aan Alteri Investors, maar zit nu dus zelf ook in de problemen.

