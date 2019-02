Bestuurder Martini Ziekenhuis vindt toekomstplan Refaja 'te onduidelijk voor patiënten'

Het rapport over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe is niet concreet genoeg.

Dat vindt bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Volgens hem is het voor patiënten nog veel te onduidelijk waar ze met welke kwaal terecht kunnen.

Refaja in weekend dicht

Een team van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars maakte maandag bekend dat het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal in het weekend grotendeels dicht gaat. De spoedeisende hulpafdeling sluit ook; daar komt een kleinere spoedpost voor terug. De ingewikkelde zorg verplaatst naar Emmen en Assen. Het ziekenhuis in Hoogeveen wordt vergelijkbaar met het Refaja in Stadskanaal.

Onduidelijkheid troef

Feenstra laat het aan de regio om hier een oordeel over te vellen, maar wil wel kwijt dat de plannen wat hem betreft teveel open eindjes hebben. 'Als je vanuit het oogpunt van de patiënt redeneert vind ik dat het heel duidelijk moet zijn voor welke dingen je waar terecht kunt in Zuidoost-Groningen en voor welke dingen je verder moet reizen.'

Tekort aan huisartsen

Ook is het volgens Feenstra een gemiste kans dat in het rapport geen oplossingsrichting bedacht is voor het komende tekort aan huisartsen. 'Het feit dat vijfentwintig procent van de huisartsen de komende paar jaar met pensioen gaat en hoe je daar invulling aan gaat geven.'

Hij had willen lezen hoe het team denkt meer huisartsen naar de regio te trekken of hoe slimme digitale zorgoplossingen zouden kunnen helpen. 'Eigenlijk is steeds de opmerking bij vragen: dat moeten we verder uitzoeken. Ik had dat liever in deze fase helderder gehad.'

Voor wethouder Lian Veenstra was het verdwijnen van de spoedeisende hulp uit het Refaja Ziekenhuis 'de grootste vrees'.

Houden in de gaten

Dinsdagochtend kwamen de bestuurders van alle acute zorg-organisaties in het Noorden samen om het rapport te bespreken. Ze deden dit onder de vlag van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland, waar onder meer ziekenhuizen, huisartsenorganisaties, de ambulancezorg, GGD's en GGZ-instellingen, zorgverzekeraars en zorgbelangen bij zijn aangesloten.

Ze hebben geen inhoudelijk oordeel over de plannen, maar volgen de uitwerking wel op de voet. Het bestuurlijk overleg toetst de plannen op de criteria bereikbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de acute zorg, zoals op spoedafdelingen van ziekenhuizen.

Druk op ambulances

Volgens de plannenmakers komt er hoe dan ook meer druk op de ambulancediensten, omdat er meer ritten komen tussen de ziekenhuizen en ambulances grote afstanden moeten overbruggen. Ambulancezorg Groningen laat in reactie weten de gevolgen voor de ambulancediensten te onderzoeken; volgens een woordvoerder moet nog blijken dat de ambulancezorg het daadwerkelijk drukker krijgt. Als dat zo is zou een nieuwe ambulancepost tussen Stadskanaal en Emmen één van de mogelijkheden kunnen zijn.

Minister: betrek de regio

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport informeerde dinsdag de Tweede Kamer over de reorganisatie van onder meer het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Bruins wil duidelijk in de besluiten terugzien op welke manier de belangen en de zorgen van de inwoners zijn meegewogen. Patiënten moeten volgens hem op tijd weten waar ze aan toe zijn.

Kamerdebat

Woensdag is er een al gepland debat in de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer over ziekenhuiszorg. Daar zal waarschijnlijk ook de toekomst van het Refaja Ziekenhuis en de Drentse ziekenhuizen aan de orde komen. Verschillende partijen willen aandacht voor het verdwijnen van spoedeisende hulpafdelingen.

