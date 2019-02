Deel dit artikel:













Gevonden lichaam is van vermiste Robert Huter uit Haren Hulpverleners bij de Winschoterkade (Foto: Venema Media)

Het lichaam dat dinsdagmiddag werd gevonden in het water bij de Winschoterkade in de stad Groningen is van Robert Huter. De 72-jarige Harenaar was sinds 29 december vermist.

De oud-wiskundeleraar vertrok die dag per fiets van zijn huis en keerde niet meer terug. Hij werd die dag nog om 10 uur gezien in de Kerkstraat in Haren. Uit camerabeelden bleek dat hij later die dag nog naar een fietsenwinkel in Groningen ging. Daarna ontbrak ieder spoor. Tot de uiteindelijke vondst, op dinsdagmiddag om 15 uur. Lees ook: - Vermissingszaak in beeld gebracht: 'Heel Haren zoekt mee'

